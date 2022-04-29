ЗСУ видовищно і ювелірно підірвали величезний склад з боєприпасами окупантів/ скріншот з відео

Бійці 53-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені князя Володимира Мономаха у вельми видовищному стилі знищили склад боєприпасів окупаційних військ Росії. Про це йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці даної військової частини.

Як кажуть українські воїни, після того, як вони дізналися про те, що ворог розмістив свої боєприпаси в одному з сіл України, то негайно прийняли рішення знищити їх. Але при цьому все потрібно було зробити так, щоб не руйнувати цивільну інфраструктуру.

"Приємного перегляду! Це саме той випадок, коли страшно красиво. Вірте в воїнів, вірте в Збройні сили України! Разом переможемо!"- наголошується в повідомленні.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що бійці ЗСУ знищили склад боєприпасів окупантів на південному напрямку. Про це повідомляють на своїй сторінці в Facebook представники оперативного командування "Південь".

Ворожі склади боєприпасів знищили подвійним попаданням. Ці розташування російської армії були в районі Молодецького і Великої Олександрівки.

Також бійцям ЗСУ в тому напрямку вдалося ліквідувати близько півсотні російських військових і 14 одиниць військової техніки.

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