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Орків пригостили снарядами: міні-Байрактар ЗСУ "покришив" окупантів

29 квітня 2022, 16:59

Фахівці оснастили дрон підвісами, а потім роздрукували на 3D-принтері "хвости" до боєприпасів.

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На позиції окупантів з дрона скинули заряд / скріншот

За допомогою модернізованого квадрокоптера Mavic 3 бійці ЗСУ знищують скупчення російських окупантів.

Відповідне відео опублікували у фонді Повернись живим. На кадрах відображена робота БПЛА в тилу ворога.

Відзначається, що фахівці оснастили дрон підвісами, а потім роздрукували на 3D-принтері "хвости" до боєприпасів, перетворивши квадрокоптер в міні-Байрактар.

На відео відображено скидання з безпілотника Mavic 3 на позиції рашистів.

читайте також"Що Байрактар животворящий робить": з'явилося відео нищівного удару ЗСУ по окупантам

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Збройні сили почали застосовувати БПЛА Байрактар для знищення сил російських загарбників.

Українським захисникам вдалося знешкодити велику кількість військової техніки.

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безпілотник Bayraktar війна Росії та України
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