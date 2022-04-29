Орків пригостили снарядами: міні-Байрактар ЗСУ "покришив" окупантів

На позиції окупантів з дрона скинули заряд / скріншот

За допомогою модернізованого квадрокоптера Mavic 3 бійці ЗСУ знищують скупчення російських окупантів.

Відповідне відео опублікували у фонді Повернись живим. На кадрах відображена робота БПЛА в тилу ворога.

Відзначається, що фахівці оснастили дрон підвісами, а потім роздрукували на 3D-принтері "хвости" до боєприпасів, перетворивши квадрокоптер в міні-Байрактар.

На відео відображено скидання з безпілотника Mavic 3 на позиції рашистів.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Збройні сили почали застосовувати БПЛА Байрактар для знищення сил російських загарбників.

Українським захисникам вдалося знешкодити велику кількість військової техніки.

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