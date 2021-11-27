Смертельна ДТП у Харкові: водій фури був під дією наркотиків

ДТП сталася в Харкові 25 листопада на Окружній дорозі / Фото facebook.com/police.kharkov

Водій вантажівки, який ввечері 25 листопада спровокував смертельну аварію в Харкові, був у стані наркотичного сп'яніння. Про це свідчать результати експертизи.

Вантажівка MAN рухалася окружною дорогою на заборонний сигнал світлофора. Автомобіль Chevrolet Nubira виїхав на перехрестя. І фура, не зупиняючись, знесла автівку, передає ТСН.

Після зіткнення MAN з напівпричепом перекинувся на лівий бік і впав на зустрічну смугу руху, де в цей час проїжджав автомобіль таксі Renault Logan. Також фура зачепила авто Suzuki СХ-4.

Одними з перших кинулися на допомогу працівники заправки. Макухою, яку віз MAN, була всіяна вся дорога. Щоби дістатися до таксі, рятувальникам довелося взятися за лопати. За кілька годин розбите таксі дістали. В автівці загинули всі: водій та його пасажири - бабуся з трирічною онукою.

У водія та пасажирів таксі шансів вижити просто не було - вантажівка буквально розчавила легковик.

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41-річний водій фури перебуває в лікарні під наглядом поліції. У нього розсічена рука, але травми не важкі. Експертиза показала, що він перебував під дією наркотиків.

За аварію з трьома жертвами чоловікові загрожує до 12 років в'язниці. Прокуратура проситиме суд, щоби на час слідства його заарештували.

У лікарні залишається ще один потерпілий - у нього забої. Решту учасників ДТП після надання допомоги медики відпустили додому.

Як повідомляв Главред, раніше в поліції повідомляли, що водій фури, який влаштував страшну аварію, був у стані алкогольного сп'яніння.

Нагадаємо, близько третьої години ночі 23 листопада сталася смертельна ДТП у Болгарії.

Внаслідок ДТП транспортний засіб загорівся. Загинули 45 людей. Серед жертв - 12 неповнолітніх, а також водій автобуса. Вижити вдалося семи пасажирам, вони госпіталізовані.

Директор Національної слідчої служби Борислав Сарафов уточнив, що тіла загиблих обгоріли до невпізнання. Особи жертв фахівці зможуть встановити лише після проведення аналізу ДНК.

Трагічна ДТП в Болгарії могла статися через велику швидкість і наїзд на дорожній знак. При терті металу утворилися іскри і транспортний засіб згорів за дві-три хвилини.