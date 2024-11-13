У Криму потужно підірвали авто: у ЗМІ заявили про смерть капітана Чорноморського флоту

З'явилась інформація, що у підірваній машині перебував капітан 1-го рангу Чорноморського флоту.

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У Криму підірвали авто капітана 1-го рангу Чорноморського флоту / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

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У Криму ліквідували російського капітана

Развожаєв заявив про диверсію

13 листопада у Севастополі на автодорозі пролунав потужний вибух - підірвали машину на одній із центральних вулиць. Водій загинув на місці.

Вибух стався, коли авто стояло на парковці на вулиці Тараса Шевченка. Він був такої сили, що двір навпроти засипало уламками автомобіля, повідомили росЗМІ.

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Також відомо, що оперслужби прибули на місце протягом п'яти хвилин, але врятувати водія не змогли - він помер від різних травм та сильної крововтрати. Вибухом йому відірвало обидві ноги.

Загиблим ймовірно є 47-річний капітан - випускник Санкт-Петербурзької військово-морської академії імені Кузнєцова, з грудня 2023 року перебуває в українських списках.

Тим часом інцидент вже прокоментував так званий губернатор окупованого Севастополя Развожаєв. Він розповів, що вибух авто на вулиці Шевченка стався близько 10:00. Також посадовець підтвердив, що загиблий водій був військовослужбовцем.

У Росії підірвали важливого військового РФ / скріншот: Telegram

Дивіться відео про те, як у Севастополі підірвали автівку окупанта:

Причини вибуху слід встановити слідчим органам, але очевидно, що не можна виключати можливість диверсії, наголосив так званий губернатор.

Вибухи у Росії - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що тимчасово окупований Бердянск "накрили" масштабні вибухи. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що основні удари відбулись в районі порту. Над портом візуально помітно дим від великої пожежі.

У Луганську прогриміли потужні вибухи 29 жовтня, але російські пропагандистські ресурси повідомили про нібито роботу ворожої ППО над регіоном. Водночас після вибухів у Луганську піднявся стовп диму, який видно з різних районів міста. Не виключений удар по складах із БК російських окупантів.

10 листопада під Москвою гриміли десятки вибухів. Це стало найбільшою атакою дронів по російській столиці з початку повномасштабної агресії РФ проти України. ЗСУ використала щонайменше 84 безпілотні літальні апарати, з них 34 було спрямовано на Москву.

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