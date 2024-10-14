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Флот РФ уже не може вплинути на хід бойових дій в Україні: у ВМС здивували заявою

Руслана Заклінська
14 жовтня 2024, 14:05
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Росія вважає себе "потужною морською державою", проте вона все одно технологічно відстає від країн НАТО, заявив Дмитро Плетенчук.
Флот РФ уже не може вплинути на хід бойових дій в Україні: у ВМС здивували заявою
Російський флот уже не може вплинути на перебіг бойових дій в Україні / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, facebook.com /Дмитро Плетенчук

Російський флот втратив здатність впливати на хід бойових дій в Україні. Незважаючи на кількість кораблів, Чорноморський флот РФ паралізований і не здатен ефективно діяти в азово-чорноморському регіоні. Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

"Який би не був ступінь готовності та кількість одиниць (російського флоту - Главред) – вплинути на перебіг бойових дій на нашому театрі це фактично не може. Навіть незважаючи, що деякі одиниці могли б перекинути внутрішніми водами, вони цього робити не будуть, тому що не можуть дати ради навіть тим одиницям, що в них залишаються у Чорноморському флоті, який фактично паралізований в азово-чорноморському регіоні", - розповів речник.

За його словами, з інших акваторій, зокрема в Середземномор'я, росіяни не можуть потрапити. Щодо Каспію, то ворог не використовує це сполучення.

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Плетенчук зазначив, що Росія намагається позиціонувати себе як "потужну морську державу", але насправді технологічно значно поступається країнам НАТО. Слабкість російського флоту, як зазначив речник, чітко підтверджується результатами реальних бойових дій в Україні.

"Вони себе вважають потужною морською державою, але в будь-якому разі вони технологічно відстають від країн НАТО, і їхній рівень боєготовності ми бачили в нашому Чорному морі й відповідно рівень тактики й стратегії теж. Тому грати м’язами можна, але реальні бойові дії розставляють все по своїх місцях, і картина виявляється трошки інакшою", - додав Плетенчук.

Що відомо про Дмитра Плетенчука?

Дмитро́ Ві́кторович Плетенчу́к — український військовослужбовець, капітан 3 рангу, керівник пресцентру Сил оборони Півдня (з 22 квітня 2024).

З 2014 року працював у прес-службі миколаївського відділення "Правого сектора". З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазова. З лютого по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім".

У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.

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Нагадаємо, під час операції ГУР МО України було виведено з ладу тральщик Балтійського флоту РФ "Олександр Обухов". Судно, що базувалося у Балтійську, отримало серйозні пошкодження двигуна через потрапляння води в газохід.

Також речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук зазначив, що російський військово-морський флот не має перспектив розвитку і страждає від технічного відставання. Росія має чотири флоти, але через відсутність сучасних кораблів, включаючи кораблі першого рангу у Чорноморському флоті, вони фактично перетворилися на флотилії.

Як повідомляв Главред, російський авіаносний крейсер "Адмірал Кузнєцов" не використовувався вісім років, і схоже, його не планують повертати на службу. За даними Forbes, Кремль перепризначив частину екіпажу крейсера до армії, і вони зараз воюють та гинуть в Україні, що свідчить про нестачу живої сили в армії РФ.

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