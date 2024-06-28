Смартфони та павербанки - зарядити: у Міненерго розповіли про відключення світла на вихідних

Під час прийдешніх вихідних відключення світла можуть не застосовуватися в усій країні, повідомила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук.

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У Міненерго розповіли про відключення світла на вихідних, / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Під час найближчих вихідних, 29-30 червня 2024 року, вимкнення світла можуть не застосовуватися по всій країні - оскільки в суботу-неділю споживання падає і наявного обсягу генерації може вистачити для забезпечення світлом усієї України. Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук.

Щоправда, каже чиновниця, смартфони та павербанки все ж варто заздалегідь зарядити, адже стовідсотково гарантувати відсутність відключень фахівці поки що не можуть.

"Зараз важко спрогнозувати, тому що спека. Будемо сподіватися, що нам вдасться трохи зменшити графіки відключень або навіть уникнути", - йдеться в повідомленні.

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Загалом же, зазначила Гринчук, ситуація в енергетиці України залишається складною, але контрольованою.

"Спека - додаткове навантаження для енергосистеми. Тому що споживачі використовують кондиціонери, охолоджувальні системи, що впливає на зростання споживання. ...Через значні пошкодження та обстріли, а також проведення ремонтної кампанії на багатьох об'єктах у нас діють обмеження", - пояснила вона.

РФ атакує об'єкти енергетики в Україні - наслідки

Через постійні російські обстріли в Україні застосовуються стабілізаційні відключення світла. Взимку ситуація може погіршитися - світло може бути всього по кілька годин на добу. Такий песимістичний сценарій озвучив голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький.

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що українцям слід готуватися до того, що періоди відключень світла збільшаться. Це, ймовірно, відбудеться в липні-серпні, коли буде пікове споживання електроенергії в Україні.

Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко вважає, що наприкінці серпня цього року відключення світла можуть стати коротшими - вони можуть тривати до 4-6 годин на добу. Восени за сприятливих умов ситуація може бути досить комфортною.

За його словами, на енергооб'єктах, які були пошкоджені через удари країни-агресора Росії, зараз тривають ремонти. Тому є ймовірність того, що до кінця літа ситуація з електроенергією може покращитися.

Удари Росії по Україні та відключення світла З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по об'єктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС. Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей. Саме посилення ударів РФ по енергооб'єктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км. Наразі, через брак снарядів до ППО, Росії вдалося знеструмити ще низку об'єктів, через що в "Укренерго" були змушені запровадити аварійні відключення.

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