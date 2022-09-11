На чотирьох вантажівках "Камаз" і 20 бронемашинах: окупанти спішно тікають з Херсонської області

Війська РФ / Telegram-канал Залужного, УНІАН

На тлі успішного контрнаступу наших військових, російські окупанти тікають і залишають свої позиції з награбованим. Така ж ситуація спостерігається і в Сватовому Луганської області.

Як повідомляє в Facebook Генеральний штаб ЗСУ, близько 150 військових Росії вже бігли колоною з Борщової та Артемівки Харківської області на двох автобусах, вантажівці та 19 викрадених автомобілях.

"Така ж ситуація спостерігається і в місті Сватове Луганської області. Окупанти в поспіху покинули населений пункт на 4 вантажних автомобілях "Камаз", 20 броньованих машинах "Тигр" і викрали понад 20 легкових автомобілів місцевих жителів", - пише Генеральний штаб ЗСУ.

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Крім того, у зв'язку з великими втратами в живій силі російські військові вигнали всіх місцевих жителів з Центральної міської лікарні Нової Каховки Херсонської області і використовують її виключно для надання допомоги своїм пораненим.

Контрнаступ ЗСУ в Херсонській області

Збройні Сили України ведуть контрнаступальну операцію в Херсонській області для звільнення своєї землі від окупаційної армії Росії. Ворожі сили витісняються з тимчасово зайнятих позицій. Раніше деокупували населений пункт Високопілля.

Представник Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк раніше сказала, що ЗСУ пошкодили всі мости, якими війська РФ користувалися для постачання своїх військ. Ворог більше не може використовувати естакади.

Радник Офісу президента Олексій Арестович також повідомляв, що на Херсонщині армія України звільнила і Ольгине. Воно знаходиться на північ від раніше деокупованого Високопілля. Угруповання російських військ на правому березі Дніпра опинилося в оперативному оточенні.

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