Військовий експерт пояснив ситуацію з бліцкригом ЗСУ в Херсонській області / Фото УНІАН

В Херсонській області немає бліцкригу Збройних сил України в рамках контрнаступу з об'єктивних причин. Про це військовий експерт Олег Жданов заявив у коментарі "Радіо НВ".

"Ми ніколи не розраховували на бліцкриг. Ми завжди говорили, що звільнення наших територій — це буде дуже копітка робота наших Збройних сил і силових структур зі знищення ворога і звільнення наших територій", — сказав він.

Жданов також саркастично припустив, що видання Politico (яке і запустило в громадський дискурс тему бліцкригу) переплутало українську армію з російською, оскільки "тільки вона і воює на бліцкригах".

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"Згадайте Грузію в 2008 році, наш початок війни: вони всюди хочуть отримати бліцкриг. Ми - ні. Ми працюємо планово, помірно і рівномірно", - підсумував військовий експерт.

Нагадаємо, раніше представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький говорив - у Росії є 120-денний план на війну проти України. Подальші дії окупантів залежатимуть від того, що відбувається на фронті.

Через невдачі окупанти змушені кожні 30 днів вносити корективи в свої дії і концентруватися тільки на ряді напрямків.

До того керівник ГУР генерал Кирило Буданов говорив, що вже з третього місяця літа, з серпня, на фронтах російсько-української війни, швидше за все, почнуться переломні моменти.

"Україна повернеться до кордонів 1991 року. Ми не розглядаємо ніяких інших сценаріїв. До кінця року активні бойові дії знизяться практично до нуля. Ми відновимо контроль над своїми територіями вже в доступному для огляду майбутньому", - сказав офіцер.

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