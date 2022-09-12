ЗСУ уже відбили на півдні 500 км²: офіційно названі 5 звільнених населених пунктів Херсонщини

Офіційно названі 5 звільнених населених пунктів Херсонщини/ Фото з відкритих джерел, УНІАН

За минулі два тижні українські воїни під час контрнаступу змогли звільнити від окупантів у Херсонській області близько 500 квадратних кілометрів території.

Під український прапор повернулися 5 населених пунктів. Про це розповіла під час брифінгу речниця Об'єднаного координаційного пресцентр Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк у понеділок, 12 вересня.

"Ми можемо вже говорити сьогодні, що наші успіхи за останні два тижні досить переконливі. Ми просунулися на різних ділянках від 4 до декількох десятків кілометрів, маємо звільнені площі близько 500 квадратних кілометрів", – заявила Гуменюк.

Вона повідомила, що українським військовим уже вдалося звільнити на Херсонщині 5 населених пунктів – Високопілля, Нововознесенське, Білогірку, Сухий Ставок і Миролюбівку.

Згадані населені пункти уже деокуповані і перебувають повністю під українським прапором. Там зачищена територія і зараз ще тривають додаткові заходи, розповіла речниця.

Проте вона попередила, що там все ще зберігається небезпека обстрілів з боку окупантів, тому місцевим жителям варто бути дуже обережними.

"Обстріли цих територій все ще тривають. Там досить небезпечно. Крім того, ворог, відступаючи, замінував частину територій. Тому усім місцевим мешканцям потрібно бути дуже обережними, враховуючи усі ці небезпеки", – наголосила вона.

Гуменюк також розповіла, що за минулі два тижні українські бійці завдали російським окупантам суттєвих втрат на півдні й серйозно прорідили ряди загарбників.

"За ці два тижні ми можемо звітувати про те, що нами знищено тільки на південному напрямку понад 1800 окупантів, понад 500 одиниць автобронетехніки, 122 танки, 2 літаки, 2 гелікоптери і близько 10 крилатих ракет, якими ворог намагався нанести ураження по нашій зоні відповідальності", – зазначила Гуменюк.

Контрнаступ ЗСУ на півдні

Раніше повідомлялося, що у Херсонській області в селищі Високопілля підняли державний прапор України. Заступник керівника ОП Кирило Тимошенко оприлюднив фото з піднятим прапором.

Також повідомлялося, що ЗСУ звільнили село Олександрівка на Херсонщині, яке раніше було окуповане російськими агресорами. Олександрівка розташована на березі Дніпровської затоки – приблизно за 40 кілометрів на захід від тимчасово окупованого РФ Херсона.

Наталія Гуменюк також раніше розповіла, що у результаті успішного контрнаступу Збройних сил України на південному напрямку російські окупанти змушені починати переговори про здачу в полон.

Читайте також: