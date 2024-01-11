Окупанти в пастці: Селезньов розповів, як ЗСУ перетворюють на попіл росіян

Плацдарм українських військових на лівому березі Дніпра є пасткою для росіян, де ті зазнають значних втрат.

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Український плацдарм на лівому березі Дніпра є пасткою для росіян / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Український плацдарм у Кринках став справжньою пасткою для ворожої армії. Окупанти потрапляють під удар української артилерії і зазнають значних втрат під час спроб витіснити ЗСУ з лівого на правий берег Дніпра. Про це розповів військовий експерт Владислав Селезньов "24 Каналу".

"Український плацдарм у Кринках – це пастка для ворожої армії, адже росіяни намагаються щоразу відтіснити наші війська з лівого на правий берег й потрапляють під удар української артилерії, яка перетворює на попіл величезну кількість особового складу ворожої армії та техніки. Проте зараз виникла критична ситуація із забезпеченням українських бійців", - сказав Селезньов.

Військовий експерт зазначив, що незважаючи на труднощі, наші військові продовжують вести оборонні бої та утримувати позиції на лівому березі Херсонщини.

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"Мужність, завзяття та героїзм наших морських піхотинців, воїнів територіальної оборони та прикордонників вже зараз навіки вписана в історію цієї війни", – додав він.

На думку Селезньова, наразі складно буде здійснити понтонні мостові переправи та забезпечити сталу логістику між правим та лівим берегами Дніпра. Ворог слідкує за будь-якими рухами українських захисників, навіть за невеликими швидкісними катерами та човнами.

Ситуація на лівому березі Дніпра

Нагадаємо, війська окупантів відновили використання бронетехніки на лівобережжі Херсонщини. Керівниця об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що росіяни знову використовують техніку, хоча раніше заощаджували на ній через значні втрати.

Також протягом 10 тижнів російські війська намагаються витіснити українських морських піхотинців з плацдарму у Кринках. За даними Forbes, десятки тисяч російських військових безуспішно атакують кілька сотень українських захисників на лівому березі Херсонщини.

Як повідомляв Главред, Сили оборони України продовжують утримувати позиції на лівобережжі Дніпра та розширили зайнятий плацдарм.

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