Вже третя країна оголосила про готовність закрити прикордонний прохід з Росією

Норвегія, вже третя європейська країна, оголосила про готовність закрити чотири пункти пропуску на кордоні Фінляндії та Росії.
Як заявила міністерка Норвегії Емілі Енгер Мель, підвищеної активності на єдиному сухопутному прикордонному пункті з Росією Сторскогу не спостерігається, але країна стежить за ситуацією.
"Ми ретельно стежимо за ситуацію, і нам може бути доцільним оперативно закрити кордон у разі потреби", - цитує Мель інформагентство NTB.відео дня
Які країни ще можуть закрити кордон з Росії через мігрантів
Трохи раніше прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив про закриття з 18 листопада деяких пунктів пропуску на кордоні з Росією через наплив "біженців".
За його словами, російські прикордонники почали пропускати через кордон людей без належних документів.
Прем'єр підкреслив, що йдеться не про надзвичайну ситуацію, а про організовану операцію.
Таку можливість через наплив мігрантів розглядає й Естонія. Керівник естонської прикордонної служби Вейко Коммусаар анонсував імовірне закриття чотирьох КПП на кордоні з Росією.
"Ми уважно стежимо за ситуацією і, якщо буде потрібно, готові запобігти будь-якій нелегальній міграції. Залежно від ситуації на кордоні це може означати часткове або повне закриття пунктів пропуску", - висловився він.
Мігранти у Росії
Нагадаємо, раніше Інститут вивчення війни зауважував, що Росія має нестачу особового складу і працює над призовом мігрантів у свої війська для війни проти України.
У зведенні ISW йшлося про те, що через дефіцит кадрів російська влада переслідує мігрантів, які нещодавно отримали громадянство РФ. Їх хочуть забрати на службу у війська. Зокрема, аналітики звернули увагу на затримання 21 мігранта з російськими паспортами у Красноярському краї. 18 з них були вручені повістки.
Крім того, силовики влаштували рейди в торгових центрах і на ринках нерухомості Нижегородської області. Там 50 мігрантів, які лише нещо давно стали громадянами Росії, зобов'язали прибути до військкоматів.
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