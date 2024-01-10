Консульство України в Лондоні звернулося до військовозобов'язаних українців за кордоном.

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У Лондоні закликали українців стати на військовий облік за кордоном / колаж: Главред, фото: Консульство України в Британії, РБК-Україна

У Лондоні призвали військовозобов'язаних чоловіків, які виїхали за кордон України, стати на військовий облік у Сполученому Королівстві. Про це повідомило українське консульство.

Згідно з правилами, встати на військовий облік можна в термін семи днів після дня прибуття в дипломатичну установу України в Англії. Також у відомстві додали, що мають багато звернень щодо закону про мобілізацію і в роз'ясненнях спираються на Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних і резервістів.

Також консульство нагадало військовозобов'язаним, резервістам і призовникам про обов'язки, а саме:

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про необхідність перебувати на військовому обліку в закордонних дипломатичних установах у разі виїзду з України на термін більше 3 місяців

про необхідність у 7-денний строк з дня прибуття до Британії з'явитися з паспортом України та військово-обліковими документами до відомства України для взяття на військовий облік

Крім іншого, в установі додали, що інформація про неможливість оформлення паспорта/доручення без документів військкомату - не є дійсною.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, до Верховної Ради України внесено п'ять різних версій законопроекту щодо змін у системі мобілізації. Комітет парламенту з національної безпеки 9 січня повинен був прийняти рішення по документу.

Однак 10 січня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив у Верховній Раді, що в четвер, 11 січня, депутати повинні розглянути законопроект про мобілізацію на першому читанні з урахуванням рекомендацій Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Також відомо, що у Верховній Раді виникли суперечки навколо нового законопроекту про мобілізацію. Подробиці в ефірі телемарафону розповів заступник голови Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв. Він додав, що в документі багато що потрібно змінити. Одне з таких спірних питань стосується чоловіків за кордоном.

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