УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

У Лондоні закликали українців стати на військовий облік за кордоном

Єлизавета Бельмас
10 січня 2024, 18:11
Консульство України в Лондоні звернулося до військовозобов'язаних українців за кордоном.
У Лондоні закликали українців стати на військовий облік за кордоном
У Лондоні закликали українців стати на військовий облік за кордоном / колаж: Главред, фото: Консульство України в Британії, РБК-Україна

У Лондоні призвали військовозобов'язаних чоловіків, які виїхали за кордон України, стати на військовий облік у Сполученому Королівстві. Про це повідомило українське консульство.

Згідно з правилами, встати на військовий облік можна в термін семи днів після дня прибуття в дипломатичну установу України в Англії. Також у відомстві додали, що мають багато звернень щодо закону про мобілізацію і в роз'ясненнях спираються на Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних і резервістів.

Також консульство нагадало військовозобов'язаним, резервістам і призовникам про обов'язки, а саме:

відео дня
  • про необхідність перебувати на військовому обліку в закордонних дипломатичних установах у разі виїзду з України на термін більше 3 місяців
  • про необхідність у 7-денний строк з дня прибуття до Британії з'явитися з паспортом України та військово-обліковими документами до відомства України для взяття на військовий облік

Крім іншого, в установі додали, що інформація про неможливість оформлення паспорта/доручення без документів військкомату - не є дійсною.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, до Верховної Ради України внесено п'ять різних версій законопроекту щодо змін у системі мобілізації. Комітет парламенту з національної безпеки 9 січня повинен був прийняти рішення по документу.

Однак 10 січня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив у Верховній Раді, що в четвер, 11 січня, депутати повинні розглянути законопроект про мобілізацію на першому читанні з урахуванням рекомендацій Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Також відомо, що у Верховній Раді виникли суперечки навколо нового законопроекту про мобілізацію. Подробиці в ефірі телемарафону розповів заступник голови Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв. Він додав, що в документі багато що потрібно змінити. Одне з таких спірних питань стосується чоловіків за кордоном.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
мобілізація війна в Україні
Реклама

Головне за день

Снігопади накриють всю країну: де негода бушуватиме найсильніше

Снігопади накриють всю країну: де негода бушуватиме найсильніше

19:36 Синоптик
Всі стояли на колінах і плакали: на фронті загинув батько 5 дітей

Всі стояли на колінах і плакали: на фронті загинув батько 5 дітей

18:32 Україна
Окупанти в істериці відмовляються йти у наступ: у ЗСУ розкрили, що відбувається на фронті

Окупанти в істериці відмовляються йти у наступ: у ЗСУ розкрили, що відбувається на фронті

17:09 Україна
Всі головні новини

Популярне

Від чого помер Віталій Білоножко: вдова легендарного співака порушила мовчання 34307

Від чого помер Віталій Білоножко: вдова легендарного співака порушила мовчання

Цього року Україна буде де-факто розділена : у The Time назвали один з ризиків 2024 року 11367

"Цього року Україна буде де-факто розділена": у The Time назвали один з ризиків 2024 року

Молодик 11 січня: три знаки зодіаку відчують справжнє диво в цей день 6261

Молодик 11 січня: три знаки зодіаку відчують справжнє диво в цей день

Лише найуважніші знайдуть кота серед кактусів за 8 секунд: весела оптична ілюзія 4758

Лише найуважніші знайдуть кота серед кактусів за 8 секунд: весела оптична ілюзія

Останні новини

19:38

Жив самітником: друг Білоножко розповів про останні роки життя співака

19:37

КНДР використовує Україну для випробувань своїх ракет - постпред Південної Кореї

19:36

Снігопади накриють всю країну: де негода бушуватиме найсильніше

19:15

Місячний календар 11 січня: що не варто починати в останній день місячного циклу

19:14

Україні постачали танки без броні - Жданов

Кремль готується до "чорних лебедів": Вадим Денисенко - про створення нових ПВККремль готується до "чорних лебедів": Вадим Денисенко - про створення нових ПВК
19:10

Яка ситуація по лінії фронту після Нового рокуПогляд

19:00

Ревві оголосили бойкот на росТБ через "дружбу із Зеленським і позицію щодо війни"

18:43

"Марна трата грошей": проросіський прем'єр Словаччини "проїхався" по Україні

18:37

74-річна Меріл Стріп закрутила роман з популярним актором - ЗМІ

Реклама
18:32

Всі стояли на колінах і плакали: на фронті загинув батько 5 дітей

18:15

Відомий режисер розніс співачку Повалій: після відходу Путіна на неї чекає суд

18:11

У Лондоні закликали українців стати на військовий облік за кордоном

18:04

"Зникнуть назавжди": як позбутися мишей в домі за допомогою кориці та часнику

17:44

"Просто ненавидить папараці": інсайдер пояснив, чому Аффлек і Лопес сваряться

17:34

Відомий телеведучий з Донецька, який підтримував Україну, поїхав до Росії

17:30

Україна отримає фінансову допомогу від ЄС: ЗМІ назвали строки

17:29

Сотня щодня: до прифронтової лікарні надходить рекордна кількість поранених

17:28

Лише справжній детектив помітить рибку за 7 секунд: загадка на швидкість

17:22

У Львові копи врятували 6-річного школяра, який прокрокував кілометри по морозу

17:09

Окупанти в істериці відмовляються йти у наступ: у ЗСУ розкрили, що відбувається на фронті

Реклама
16:59

Що не можна робити після заходу сонця: як уникнути бідності й хвороб

16:58

"Приємно це чути?"- Зеленський висловився про плани Путіна захопити частину Європи

16:51

48-річна Lama вперше офіційно показала чоловіка, молодшого за неї на 18 років

16:46

Головоломка для тих, у кого зір, як у орла: треба за 7 секунд знайти кота

16:40

"Грудьми стояла": Тіна Кароль не дала зрадниці Лорак повернутися в Україну

16:34

Що за продукти найсильніше подорожчали в Україні: відповідь фахівців

16:30

Чи загрожує Харкову наступ Росії: ЦПД пояснив, у чому абстурдність ідеї росіян

16:06

Росіяни наносять удари по своїх містах: у Британській розвідці назвали причини

16:03

Весь рік буде щасливим: з ким потрібно зустрітися 11 січня

16:03

"Є різні голоси": Зеленский відкрито розказав про "тиск" щодо замороження війниФото

15:43

Впораєтеся за хвилину: як відокремити жовток від білка не розбиваючи яйце

15:41

Шикарна і дуже бюджетна закуска: рецепт, від якого слинки течутьВідео

15:39

Гороскоп на завтра 11 січня 2023 для всіх знаків зодіаку: Близнюкам - великий успіх, Терезам - суд

15:38

Залишилося два місяці: Заворотнюк розповіла про лікування

15:27

Як прибрати запах перегару за 5 хвилин: дуже легкий і робочий спосіб

15:16

Молодик 11 січня: що не можна робити, щоб не збідніти

15:15

Українцям загрожує підвищення тарифу на світло: що сталося

14:57

У Росії знайшли "гідну" заміну Кіркорову, який оскандалився на вечірці

14:33

Коли Великий піст у 2024 році: що можна, а що не можна їсти до Великодня

14:22

У США помер легендарний барабанщик і зірка рок-музики

Реклама
14:13

За перший тиждень 2024 року "Армія дронів" уразила 19 танків, 40 ББМ і 29 гармат – Федоров

14:08

Законопроект про мобілізацію можуть змінити: в Раді назвали дату голосування

14:03

Помер 42-річний голлівудський актор, зірка "Люди Ікс"

13:59

Зірка Кайдаша стала жертвою перекупників і показала українцям лайфхак

13:57

Звернулася з молитвою: Софія Ротару висловилася про смерть Білоножка

13:20

Росіяни готуються до масштабного наступу: експерт попередив про нову фазу війни

13:20

Чи гріх гадати на картах Таро: прості відповіді приголомшать багатьох

12:53

Як відключити рекламу на айфоне в браузері: хитрий і простий "трюк"

12:53

Американський репер оголосив целібат у 2024 році: що сталося

12:50

Досить постійно мити плиту: як зробити, щоб жир не розлітався по всій кухні

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Війна з Росією
Війна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУ
Лайфхаки
ПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Персони
Олег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти