Скоро можуть полетіти ракети: РФ підняла в повітря Ту-95 і вивела в море кораблі

Російські окупанти вже почали атакувати Україну безпілотниками типу "Шахед".

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РФ підняла у повітря Ту-95 / Колаж: Главред, фото: structure.mil.ru, t.me/alarmukraine, ua.depositphotos.com

Російські окупанти можуть атакувати Україну ракетами вже найближчими годинами. У море виведені ракетоносії, а у повітря ворог вже підняв бомбардувальники. У Повітряних силах ЗСУ підтвердили зліт чотирьох російських літаків Ту-95.

Моніторингові канали повідомляють, що Ту-95 злетіли з аеродрому Оленья і летять до пускових рубежі. Очікується, що перші пуски ракет можуть бути зафіксовані вже о 02:30.

Що відомо про Ту-95 / Інфографіка Главреда

Також повідомлялося, що російські окупанти вивели у Чорне море три надводних ракетоносії з сумарним залпом у 24 "Калібри",

відео дня

До того ж Росія вже запустила "шахеди" для ударів по Україні. За даними Повітряних сил ЗСУ, станом на 00:20, більшість безпілотників летять у західному напрямку.

РФ атакувала Україну шахедами / фото: скріншот

Удари Росії по Україні та відключення світла З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС. Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей. Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км. Наразі, через брак снарядів до ППО, Росії вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.

Удари Росії по Україні - останні новини

У ніч на четвер, 6 червня, загарбники масштабно атакували Херсон. Внаслідок атаки спалахнули пожежі у недіючому будівельному гіпермаркеті, житлових будинках, господарчих спорудах. Також палали автомобілі.

Як писав Главред, також сьогодні російські окупанти атакували дронами Нікополь у Дніпропетровській області. Під час атаки ворожий безпілотник влучив у рейсовий автобус, внаслідок чого спалахнула пожежа.

А напередодні окупанти вдарили по курортному селищу на Одещині. Ворог вдарив ракетою по цивільній інфраструктурі. Ракета влупила по готелю у Білгород-Дністровському районі.

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