Скоро можуть полетіти ракети: РФ підняла в повітря Ту-95 і вивела в море кораблі

Російські окупанти можуть атакувати Україну ракетами вже найближчими годинами. У море виведені ракетоносії, а у повітря ворог вже підняв бомбардувальники. У Повітряних силах ЗСУ підтвердили зліт чотирьох російських літаків Ту-95.
Моніторингові канали повідомляють, що Ту-95 злетіли з аеродрому Оленья і летять до пускових рубежі. Очікується, що перші пуски ракет можуть бути зафіксовані вже о 02:30.
Також повідомлялося, що російські окупанти вивели у Чорне море три надводних ракетоносії з сумарним залпом у 24 "Калібри",
До того ж Росія вже запустила "шахеди" для ударів по Україні. За даними Повітряних сил ЗСУ, станом на 00:20, більшість безпілотників летять у західному напрямку.
Удари Росії по Україні та відключення світла
З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС.
Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей.
Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км.
Наразі, через брак снарядів до ППО, Росії вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.
Удари Росії по Україні - останні новини
У ніч на четвер, 6 червня, загарбники масштабно атакували Херсон. Внаслідок атаки спалахнули пожежі у недіючому будівельному гіпермаркеті, житлових будинках, господарчих спорудах. Також палали автомобілі.
Як писав Главред, також сьогодні російські окупанти атакували дронами Нікополь у Дніпропетровській області. Під час атаки ворожий безпілотник влучив у рейсовий автобус, внаслідок чого спалахнула пожежа.
А напередодні окупанти вдарили по курортному селищу на Одещині. Ворог вдарив ракетою по цивільній інфраструктурі. Ракета влупила по готелю у Білгород-Дністровському районі.
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