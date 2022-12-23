"Швидше, ніж думають росіяни": експерт розповів, коли українська енергетика буде під захистом

У найближчі кілька місяців Україна отримає системи Patriot, які захистять критичну інфраструктуру.
В інтерв'ю Главреду директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик зазначив, що Patriot нам готові надати тоді, коли українські військові навчаться з ними працювати.
"Я вважаю, що це станеться швидше, ніж думають росіяни, і ми побачимо системи, які тільки повинні були б отримати, вже в роботі. Це, звичайно, має покращити оборону наших енергетичних об'єктів, ТЕЦ та енергомереж, і, можливо, призведе до зниження дефіциту електроенергії та підготовки економіки України до більш продуктивної роботи після Нового року, а саме відновлення енергетики", - пояснив експерт.
Також він не виключив спроб контратак РФ на Сумському, Чернігівському напрямках або навіть провокацій на білоруському кордоні, а також спроби завдати ще одного великого удару по енергетичних мережах, що може збігтися з холодами на новорічні свята.
"Поки що нам щастить з цією зимою, але чим більшими будуть морози, тим вищою буде ймовірність нанесення нових ударів з боку РФ", - підсумував експерт.
Передача ЗРК Patriot Україні
Президент США Джо Байден 21 грудня доручив Держдепартаменту надати Україні військову допомогу на суму 1 млрд доларів.
Також Державний секретар США Ентоні Блінкен офіційно оголосив, що Міноборони США надасть Україні допомогу ще на 850 млн доларів. За його словами, в новий пакет увійдуть системи протиповітряної оборони Patriot.
ЗРК Patriot
Patriot-американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники.
Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають.
Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США.
Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі).
Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.
В ході прес-конференції президенти України і США Володимир Зеленський і Джо Байден підтвердили, що Київ отримає ЗРК Patriot. За словами Зеленського, Україна попросить ще одну таку батарею.
За даними ЗМІ, Пентагон не виключає можливість навчання українських військових експлуатації зенітно-ракетних комплексів Patriot на військовій базі в США. Зараз Американське Міноборони обговорює питання про те, чи слід проводити повний цикл навчання на території США або лише його частину.
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