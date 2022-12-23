"Швидше, ніж думають росіяни": експерт розповів, коли українська енергетика буде під захистом

Це призведе до зниження дефіциту електроенергії та підготовки економіки України до більш продуктивної роботи після Нового року, вважає Віталій Кулик.

Експерт розповів, коли українська енергетика буде під захистом / Вікіпедія, Главред

У найближчі кілька місяців Україна отримає системи Patriot, які захистять критичну інфраструктуру.

В інтерв'ю Главреду директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик зазначив, що Patriot нам готові надати тоді, коли українські військові навчаться з ними працювати.

"Я вважаю, що це станеться швидше, ніж думають росіяни, і ми побачимо системи, які тільки повинні були б отримати, вже в роботі. Це, звичайно, має покращити оборону наших енергетичних об'єктів, ТЕЦ та енергомереж, і, можливо, призведе до зниження дефіциту електроенергії та підготовки економіки України до більш продуктивної роботи після Нового року, а саме відновлення енергетики", - пояснив експерт.

Також він не виключив спроб контратак РФ на Сумському, Чернігівському напрямках або навіть провокацій на білоруському кордоні, а також спроби завдати ще одного великого удару по енергетичних мережах, що може збігтися з холодами на новорічні свята.

"Поки що нам щастить з цією зимою, але чим більшими будуть морози, тим вищою буде ймовірність нанесення нових ударів з боку РФ", - підсумував експерт.

Передача ЗРК Patriot Україні

Президент США Джо Байден 21 грудня доручив Держдепартаменту надати Україні військову допомогу на суму 1 млрд доларів.

Також Державний секретар США Ентоні Блінкен офіційно оголосив, що Міноборони США надасть Україні допомогу ще на 850 млн доларів. За його словами, в новий пакет увійдуть системи протиповітряної оборони Patriot.

ЗРК Patriot Patriot-американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники. Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають. Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США. Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі). Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

В ході прес-конференції президенти України і США Володимир Зеленський і Джо Байден підтвердили, що Київ отримає ЗРК Patriot. За словами Зеленського, Україна попросить ще одну таку батарею.

За даними ЗМІ, Пентагон не виключає можливість навчання українських військових експлуатації зенітно-ракетних комплексів Patriot на військовій базі в США. Зараз Американське Міноборони обговорює питання про те, чи слід проводити повний цикл навчання на території США або лише його частину.

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