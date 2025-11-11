Рус
Скільки українців втекли з армії: розкрито вражаючу статистику по СЗЧ

Віталій Кірсанов
11 листопада 2025, 14:29
Із січня 2022 року до жовтня 2025 року в Україні відкрили 255 тис. справ щодо СЗЧ і ще 56,2 тис. - щодо дезертирства.
Із 2022 року до кінця 2024 року було порушено менше справ щодо самовільного залишення частини(СЗЧ) і дезертирства, ніж за неповний 2025 рік. Про це йдеться у відповіді Офісу генерального прокурора на запит NV.

Зазначається, що з січня 2022 року до жовтня 2025 року в Україні відкрили 255 тис. справ щодо СЗЧ і ще 56,2 тис. - щодо дезертирства. Загалом ідеться про 311 тис. 327 кримінальних проваджень.

Водночас лише протягом січня-жовтня цього року правоохоронці зареєстрували 162,5 тис. справ щодо СЗЧ, у яких 9 тис. осіб отримали повідомлення про підозру, а майже 7,7 тис. проваджень було скеровано до суду.

Крім того, протягом 10 місяців цього року було відкрито ще майже 21,6 тис. проваджень за статтею про дезертирство. У цій категорії 318 осіб отримали підозру, 195 справ дійшли до суду.

"При цьому з 2022 до кінця 2024 року правоохоронці відкрили менше справ щодо СЗЧ і дезертирства, ніж за неповний 2025-й", - випливає з даних.

Так, у 2024 році було зареєстровано 67,8 тис. проваджень щодо СЗЧ і 23,3 тис. справ щодо дезертирства, у 2023-му - 17,6 тис. і 7,8 тис. відповідно, а у 2022-му - тільки 6,6 тис. і 3,4 тис.

Чи знизять мобілізаційний вік в Україні - думка військового

Як писав Главред, командир 93 ОМБр "Холодний Яр" Шаміль Куртков раніше висловлював переконання, що в Україні знизять мобілізаційний вік до 18 років. Він зазначив, що нинішні реалії роблять неминучою мобілізацію осіб цього віку до ЗСУ. Крім того, Куртков додав, що "добровільно-примусову" мобілізацію слід було запровадити ще на початку війни.

"Але, скоріш за все, як показує практика, ми почнемо мобілізувати їх тоді, коли вже треба було зробити ще вчора", - зазначив командир в інтерв'ю Слідству.Інфо.

Мобілізація в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 21 жовтня Верховна Рада України продовжила дію воєнного стану і загальної мобілізації ще на 90 днів. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Якщо в українському суспільстві 40-50% становлять аграрні або робітничі професії, то логічно, що саме з цих сфер буде найбільше мобілізованих. Про це заявив військовий експерт, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

Російське військово-політичне керівництво вже включило окуповані Росією території України до Південного військового округу і починає мобілізацію населення з метою залучення його до бойових дій.

