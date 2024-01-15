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Скільки ракет та яких типів Росія отримала від КНДР - дані ГУР

Юрій Берендій
15 січня 2024, 10:41
За даними ГУР, Росія покриває дефіцит боєприпасів власного виробництва шляхом поставок артилерійських снарядів із Північної Кореї.
Скільки ракет та яких типів Росія отримала від КНДР - дані ГУР
У ГУР назвали кількість та типи ракет, які КНДР передала Росії / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Протягом осені, Північна Корея активно поставляла боєприпаси до РФ. За оцінками української розвідки КНДР могла поставити до Росії близько мільйона артилерійських снарядів. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький у інтерв'ю РБК-Україна.

"Основний боєприпас, який постачається з КНДР - це 122 мм і 152 мм", - уточнює він.

За оцінками Головного управління розвідки, мова йде близько про поставки одного мільйона артилерійських боєприпасів до Російської Федерації.

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"Це якраз той дефіцит, який має Москва по снарядах, і не може покрити за рахунок власного виробництва", - зазначає Скібіцький.

Відповідаючи на питання про можливе постачання КНДР балістичних ракет до Москви та їх застосування проти України, представник Головного управління розвідки України підкреслив, що наразі проводиться збір відповідної інформації.

"Будуть підтверджені дані - тоді будемо говорити", - сказав наостанок він.

Передача боєприпасів із КНДР до Росії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Північна Корея використовує територію України для проведення випробувань балістичних ракет, які можуть бути обладнані ядерними зарядами. Про це заявив постійний представник Північної Кореї в ООН Хван Чжун Кук.

Північна Корея може продати нові типи тактичних керованих ракет Росії, додатково до можливих поставок балістичних ракет малої дальності. Про це заявив міністр оборони Південної Кореї Шин Вон сік в інтерв'ю Yonhap. Особливо йдеться про ракету KN-23, яка має схожі характеристики з ракетою "Іскандер".

Генеральна прокуратура України отримала перші докази того, що російські війська використовують ракети, які були виготовлені у Північній Кореї, під час обстрілу території України. 2 січня Росія атакувала Харків за допомогою ракет, які були вироблені в КНДР. Про це повідомив генеральний прокурор Андрій Костін.

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