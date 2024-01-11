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Схожі на "Іскандер": КНДР може продати РФ новий тип балістичних ракет

Анна Ярославська
11 січня 2024, 10:20
Північна Корея продає Росії свою зброю в обмін на технологічну допомогу в програмі озброєння, заявив Шин Вон Сік.
Шойгу, Кім Чен Ин, ракета KN-23
Північна Корея може постачати в Росію тактичні керовані ракети / Колаж: Главред, фото: скріншот

Північна Корея може продати країні-агресору Росії нові типи тактичних керованих ракет на додаток до ймовірних поставок балістичних ракет малої дальності. Ракети можуть бути використані Москвою у війні з Україною. Про це в інтерв'ю Yonhap заявив міністр оборони Південної Кореї Шин Вон сік.

Йдеться про твердопаливну ракету KN-23, яка за своїми властивостями схожа на ракету "Іскандер".

"Північна Корея заявила, що розгорне (CRBM – тип ракети) разом з військами на передовій. Враховуючи недавню торгівлю зброєю, (я думаю – ред.) Північна Корея може продати їх Росії", — сказав Шин Вон Сік.

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За оцінками міністра, на кінець грудня КНДР надала Росії близько п'яти тисяч контейнерів зі зброєю, які можуть вмістити близько 2,3 мільйона снарядів калібру 152 міліметри або близько 400 тисяч снарядів калібру 122 мм.

Шин Вон Сік додав, що Північна Корея продає Росії свою зброю в обмін на технологічну допомогу в програмі озброєння. Нещодавно КНДР успішно запустила супутник-шпигун і пообіцяла запустити ще три в цьому році.

Міністр також заявив, що Північна Корея, ймовірно, влаштує різні форми провокацій напередодні парламентських виборів в Південній Кореї в квітні та президентських виборів в США в листопаді, щоб захистити свої стратегічні інтереси.

КНДР продає зброю РФ

Північна Корея постачає Росії пускові установки та балістичні ракети. У статті The Wall Street Journal зазначено, що одночасно Москва веде переговори з Іраном про отримання ракет малої дальності, які можуть надійти вже навесні.

КНДР використовує Україну як полігон для тестування балістичних ракет, які можуть нести ядерні заряди. Про це повідомив постійний представник Південної Кореї в ООН Хван Чжун Кук. Дипломат підкреслив, що ракети малої дальності, які були передані Росії, вже запускалися в грудні та у січні по території України.

Спікер Ради національної безпеки США Джон Кірбі повідомив, що Росія використовувала кілька ракет виробництва Північної Кореї під час ракетного удару по Україні 6 січня. Кірбі також зазначив, що в даний час в США проводяться оцінки наслідків таких ударів по Україні.

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