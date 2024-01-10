КНДР використовує Україну для випробувань своїх ракет - постпред Південної Кореї

Україна стала полігоном для випробувань ракет Північної Кореї, які передали Росії.

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Північна Корея використовує Україну як полігон для випробувань своїх ракет / Колаж: Главред, фото: AP, kcna.kp

Північна Корея використовує Україну як полігон для тестування балістичних ракет, які можуть переносити ядерні заряди. Про це повідомив постійний представник Південної Кореї в ООН Хван Чжун Кук, написали Sky News.

Дипломат наголосив, що ракети малої дальності, які були передані Росії, вже запускались в грудні та січні по території України.

"Експортуючи ракети до Росії, Північна Корея використовує Україну як випробувальний полігон для своїх ракет, які здатні нести ядерний заряд... Це безцеремонна зневага до територіальної цілісності України", - зазначив постпред Південної Кореї. відео дня

За словами Чжун Кука, Південна Корея рішуче засуджує такі дії. На його думку, це не лише порушує територіальну цілісність України, але й демонструє зневагу до країни.

Ракети від КНДР для Росії

Як повідомляв Главред, Північна Корея постачає Росії пускові установки та балістичні ракети. У статті The Wall Street Journal вказано, що одночасно Москва веде перемовини з Іраном щодо отримання ракет малої дальності, які можуть надійти вже навесні.

Також речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що Росія використала ракети виробництва Північної Кореї під час ракетного удару по Україні 6 січня. Кірбі додав, що США проводять оцінку наслідків цих атак.

Нагадаємо, ЗСУ поки не можуть підтвердити використання Росією балістичних ракет від Північної Кореї. Фахівці вивчають уламки для перевірки цієї інформації, але наголошують, що озброєння, яке Росія може отримати від КНДР, не суттєво відрізнятиметься від того, що ворог вже застосував.

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