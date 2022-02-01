Скільки доведеться заплатити за "комуналку" в лютому: названі суми

Платіжки радувати не будуть / brecorder.com, debaty.sumy.ua

В основному з 1 лютого тарифи на найпопулярніші комунальні послуги в Україні не підвищувалися. Однак заплатити за рахунками українцям Цього місяця все одно доведеться більше. Крім того, на суми в платіжках вплине і холодна погода.

Тарифи на газ у лютому становлять 7,7-11,99 грн за куб.Газзбути не мають права їх підвищувати до травня 2022-го, зате можуть знижувати ціни.

Тарифи на опалення залежать від вартості газу, тому, ймовірно, що вони не будуть змінюватися до кінця опалювального сезону. Але заплатити за опалення в січні все одно доведеться більше, так як це був дуже холодний місяць.

Тарифи на воду з 1 січня підвищили для 45 водоканалів, тому і суми в платіжках також зростуть. У деяких випадках навіть до 5-6 грн за кубометр води. Наприклад:

"Київводоканал" - з 25,38 до 30,384 грн за куб;

"Тернопільводоканал" - з 30,024 до 36,696 грн за куб;

"Дніпроводоканал" - з 25,284 до 31,356 грн за куб.

Тарифи на електроенергію залишаться незмінними до 30 Квітня 2022 року. Зокрема:

при використанні до 250 кВт-год тариф становить 1,44 грн / кВт-год;

більше 250 кВт-год на місяць-1,68 / кВт-год.

Нагадаємо, глава Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що в Україні ціни на газ до кінця весни виростуть на 10-20%.

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