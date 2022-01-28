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Нові тарифи на газ у лютому: українці дізналися максимальні ціни

28 січня 2022, 09:46

Місячні тарифи на газ на лютий змінилися відразу у кількох постачальників газу.

конфорка, газ
Українці дізналися тарифи на газз / УНІАН

З'явилася інформація про нові тарифи на газ для населення. Нові ціни оприлюднив ряд газопостачальних компаній.

Зазначимо, що місячні тарифи на газ на лютий змінилися відразу у кількох постачальників газу, які подають блакитне паливо для побутових споживачів.

При цьому у деяких газопостачальних компаній після зростання тарифи майже досягли максимальних значень за кубометр газу.

Відзначимо, що однією з найвищих ціна виявилася у компанії ТАС Енергія країни. Постачальник пропонує газ по 43,46 гривень (заявлений термін дії — лютий-березень).

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Компанія Svitlogas у лютому пропонує населенню природний газ за ціною 37,99 гривень за кубометр "блакитного палива".

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Звернемо увагу, що деякі постачальники роблять більш вигідні пропозиції. Зокрема, Галнафтогаз зберіг місячний тариф на лютий на рівні 7,99 гривень за кубометр.

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Раніше повідомлялося про те, що газопостачальна компанія Нафтогаз України постачатиме природний газ побутовим споживачам за новою ціною.

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