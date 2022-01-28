Нові тарифи на газ у лютому: українці дізналися максимальні ціни

Українці дізналися тарифи на газз / УНІАН

З'явилася інформація про нові тарифи на газ для населення. Нові ціни оприлюднив ряд газопостачальних компаній.

Зазначимо, що місячні тарифи на газ на лютий змінилися відразу у кількох постачальників газу, які подають блакитне паливо для побутових споживачів.

При цьому у деяких газопостачальних компаній після зростання тарифи майже досягли максимальних значень за кубометр газу.

Відзначимо, що однією з найвищих ціна виявилася у компанії ТАС Енергія країни. Постачальник пропонує газ по 43,46 гривень (заявлений термін дії — лютий-березень).

Компанія Svitlogas у лютому пропонує населенню природний газ за ціною 37,99 гривень за кубометр "блакитного палива".

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Звернемо увагу, що деякі постачальники роблять більш вигідні пропозиції. Зокрема, Галнафтогаз зберіг місячний тариф на лютий на рівні 7,99 гривень за кубометр.

Раніше повідомлялося про те, що газопостачальна компанія Нафтогаз України постачатиме природний газ побутовим споживачам за новою ціною.

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