Українцям світить зростання тарифів на газ: коли чекати підвищення цін

/ ZIK.ua

В Україні склалися підстави для корекції тарифів на газ для населення до ринково обґрунтованих рівнів.

Це пов'язано з тим, що річні тарифи на газ, якими була зафіксована ціна для населення до 30 Квітня 2022 року, призвели до утворення значних розривів з цінами для бізнесу, говориться в інфляційному звіті НБУ за січень 2022 року.

"Фіксація тарифів ЖКП на тлі різкого подорожчання вартості газу в світі призвела до накопичення значних розривів між цінами для населення і бізнесу. Це може викликати корекцію тарифів для населення до ринково обґрунтованого рівня в майбутньому", - йдеться в документі.

При цьому в НБУ припустили, що, враховуючи соціальну значимість ЖКП, це може відбуватися поступово, протягом декількох років.

У зв'язку з цим незрозуміло, чому тарифи в НБУ збираються "коригувати" протягом декількох років, а в якості аргументу для підвищення використовуються тарифи, що діють в кризових 2021-2022 роках.

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Тим більше що згідно з січневим інфляційним звітом в НБУ визнають понижувальну корекцію цін на європейський газ навіть у поточному 2022 році.

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Раніше повідомлялося про те, що газопостачальна компанія Нафтогаз України постачатиме природний газ побутовим споживачам за новою ціною.

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