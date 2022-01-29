УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

Українцям світить зростання тарифів на газ: коли чекати підвищення цін

29 січня 2022, 05:03

У НБУ визнають понижувальну корекцію цін на європейський газ навіть у поточному 2022 році.

коммуналка_счета ЖКХ_тарифы_платежки-платіжка
/ ZIK.ua

В Україні склалися підстави для корекції тарифів на газ для населення до ринково обґрунтованих рівнів.

Це пов'язано з тим, що річні тарифи на газ, якими була зафіксована ціна для населення до 30 Квітня 2022 року, призвели до утворення значних розривів з цінами для бізнесу, говориться в інфляційному звіті НБУ за січень 2022 року.

"Фіксація тарифів ЖКП на тлі різкого подорожчання вартості газу в світі призвела до накопичення значних розривів між цінами для населення і бізнесу. Це може викликати корекцію тарифів для населення до ринково обґрунтованого рівня в майбутньому", - йдеться в документі.

При цьому в НБУ припустили, що, враховуючи соціальну значимість ЖКП, це може відбуватися поступово, протягом декількох років.

У зв'язку з цим незрозуміло, чому тарифи в НБУ збираються "коригувати" протягом декількох років, а в якості аргументу для підвищення використовуються тарифи, що діють в кризових 2021-2022 роках.

Реклама

Тим більше що згідно з січневим інфляційним звітом в НБУ визнають понижувальну корекцію цін на європейський газ навіть у поточному 2022 році.

читайте такожНові тарифи на газ у лютому: українці дізналися максимальні ціни

Раніше повідомлялося про те, що газопостачальна компанія Нафтогаз України постачатиме природний газ побутовим споживачам за новою ціною.

Читайте ще:

viber
підвищення тарифів нові тарифи
Зараз ви переглядаєте новину «Українцям світить зростання тарифів на газ: коли чекати підвищення цін». Інші економічні новини читайте в розділі «Гроші». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Слов'янський гороскоп на 2022 рік: кому Златорогий Тур принесе неймовірну удачу і щастяСлов'янський гороскоп на 2022 рік: кому Златорогий Тур принесе неймовірну удачу і щастя Прикмети на 26 січня: що не можна робити в Єрмілов день і як не потрапити в бідуПрикмети на 26 січня: що не можна робити в Єрмілов день і як не потрапити в біду Фінансовий гороскоп на тиждень 31 січня-6 лютого: Дівам – вигоди, Терезам - знаки долі, Скорпіонам - удачаФінансовий гороскоп на тиждень 31 січня-6 лютого: Дівам – вигоди, Терезам - знаки долі, Скорпіонам - удача Які речі-вампіри крадуть ваше щастя: що не можна залишати в спальніЯкі речі-вампіри крадуть ваше щастя: що не можна залишати в спальні Віщують неприємності та небезпеку: що не можна робити зі свічкою в будинкуВіщують неприємності та небезпеку: що не можна робити зі свічкою в будинку
07:12

Астрологічний прогноз на лютий-2022: яким буде місяць у плані грошей, кохання та кар'єри

06:29

Навіщо Байден терміново телефонував ЗеленськомуПогляд

06:01

Гороскоп на лютий 2022 для Стрільців: гроші потечуть рікою, в коханні - повна гармоніяВідео

05:45

"Залякування людей і спроба сіяти паніку": Арахамія оцінив заяви США про вторгнення РФ в Україну

05:28

Як реанімувати зневоднену орхідею всього за три дніВідео

Реклама
05:03

Українцям світить зростання тарифів на газ: коли чекати підвищення цінВідео

04:22

П'янка кокетка: Надія Мейхер ніжно приголубила себе на камеру

03:50

В чому шкода і користь суші: експерт пояснила, чому не варто зловживати делікатесом

03:17

Місячний гороскоп на тиждень 31 січня - 6 лютого: Ракам - обман, Левам - зміни в житті, Стрільцям - боргиВідео

02:48

Комаровський назвав ефективні та неефективні способи зміцнення імунітету

02:16

Які продукти заборонено готувати в мультиварці - список

01:45

Як зараз виглядає головна героїня серіалу Рабиня Ізаура - 64-річна акторка Луселія Сантус

01:18

50 гривень за долар: українцям дали страшливий сценарій девальваціїВідео

00:51

Прикмети на 29 січня: що не можна робити в день Петра і як не потрапити в бідуВідео

00:19

Гороскоп на сьогодні, 29 січня 2022: Скорпіонам - удача в грошах, Козерогам - повний провалВідео

00:12

Сніг з дощем та потепління: якою буде погода в Україні в суботу

00:03

3 речі, які зіпсують будь-яку кухнюВідео

28 січня, п'ятниця
23:33

Суд обрав запобіжний захід військовому, який розстріляв товаришів по службі в ДніпріВідео

23:23

Макрон після розмови з Путіним подзвонив Зеленському: обговорили Донбас та Нормандський формат

23:19

Росія стає колонією КитаюПогляд

Реклама
23:14

П'яна вихователька та голодні діти: скандал у дитячому садку на РівненщиніВідео

23:06

5 ідеальних начинок для лаваша: готувати дуже швидко і смачноВідео

22:57

Прес-секретар Федерації боксу озвучив свою версію загибелі Вірчиса

22:31

Нацгвардієць, який розстріляв Південмаш, визнав свою провину і розкаявсяВідео

22:23

"Новина стала шоком": Арахамія висловився про затримання "слуги народу"

21:47

Росія хоче скасувати засідання Радбезу ООН щодо України

21:41

На випадок допомоги союзникам НАТО: Байден підвищив готовність військових СШАВідео

21:12

Ляшко розповів, чи буде в Україні загальний локдаунВідео

20:57

Кулеба поспілкувався з делегацією Конгресу США: обговорили агресію Росії та санкціїВідео

20:28

Дієтолог пояснила, як зробити корисний для тіла бутерброд

20:27

Четверта партія допомоги від США: "птах" доставив в Україну боєприпаси

20:23

Зарплата за оцінку жартів шефа: у Києві шукають кандидата, який посміється над гумором директора

20:09

Нацгвардієць, який влаштував стрілянину в Дніпрі, залишив сиротою 11-річну дівчинкуВідео

20:04

Дієтолог розповіла, без яких зимових фруктів страждає організм

19:50

"Знайомтеся, це Віллоу": Джилл Байден показала кішку, яка переїхала до Білого дому

19:36

У МОЗ уточнили терміни бустерної дози вакцини від коронавірусуВідео

19:25

В українців масово відбирають автомобілі за борги: як не залишитися без транспортного засобу

19:07

Танки "на вулицях" Києва, загроза РФ, цинізм Лаврова і ПП-2: головні заяви Зеленського західним ЗМІ

19:00

Нардепа спіймали на отриманні хабара: ЗМІ назвали його ім'я

18:24

"У Сочі на лижах покататися?": Зеленський різко відповів на пропозицію Путіна про зустріч

Реклама
18:16

Гороскоп на лютий 2022 для Скорпіонів: у коханні - "італійські пристрасті", на роботі - підвищення

18:10

Голос країни-12: На YouTube вийшов перший випуск digital-версії спецпроєкту Другий шансВідео

18:10

Президент України назвав найбільший ризик для країни

18:07

Наша армія - не слабша за рівень НАТО, наші бійці - практики, на жаль - Зеленський

18:07

Гроші ллються рікою: знаки, яких в рік Тигра не торкнуться фінансові труднощіВідео

17:40

Забула надіти верх: Віра Брежнєва в одних лише штанях засвітила голі груди

17:40

Ситуація не применшується: Зеленський розповів, що відбувається на кордоні з Україною

17:34

"Це питання подобається не всім членам НАТО": Зеленський назвав головну тему його розмов з Байденом

17:33

Зеленський про "таємниці" Байдена: "у кожного є свої секрети"

17:23

Якщо ми не в НАТО, то ми захищаємо себе самі, санкції "після" нам не потрібні - ЗеленськийВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти