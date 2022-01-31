Тарифи на газ, дорогі пакети nf в'їзд в ЄС по-новому: що змінюється в лютому

Українці дізналися новий тариф на лютий / Факти-ICTV

В Україні у лютому 2022 року плануються кілька важливих нововведень, які стосуються більшості громадян.

Серед них - зміна тарифів на газ, новий етап обмежень на обіг пластикових пакетів і оновлені правила для туристів.

Нові тарифи на газ у лютому: українці дізналися максимальні ціни

З'явилася інформація про нові тарифи на газ для населення. Нові ціни оприлюднив ряд газопостачальних компаній.

Зазначимо, що місячні тарифи на газ на лютий змінилися відразу у кількох постачальників газу, які подають блакитне паливо для побутових споживачів.

При цьому у деяких газопостачальних компаній після зростання тарифи майже досягли максимальних значень за кубометр газу.

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Відзначимо, що однією з найвищих ціна виявилася у компанії ТАС Енергія країни. Постачальник пропонує газ по 43,46 гривень (заявлений термін дії — лютий-березень).

Компанія Svitlogas в лютому пропонує населенню природний газ за ціною 37,99 гривень за кубометр "блакитного палива".

Мінімальна вартість пакетів в українських супермаркетах з 1 лютого

В українських торгових точках з 1 лютого зміниться ціна на пластикові пакети. Про це йдеться у відповідній постанові українського уряду.

Згідно з документом, мінімальні ціни на щільні пластикові пакети (зі стінками товщиною понад 50 мікрометрів) складуть:

за пакети без ручок і бічних складок - 2,00 гривні;

за пакети без ручок, але з бічними складками або з ручками, але без бічних складок — 2,50 гривні;за пакети з ручками і бічними складками — 3,00 гривні.

З 10 березня в Україні буде повністю заборонено поширення в магазинах і закладах громадського харчування надтонких (зі стінками товщиною менше 15 мікрометрів), тонких (зі стінками товщиною від 15 до 50 мікрометрів), а також оксоразлагаемих пластикових пакетів.

Після цієї дати такі види пакетів буде заборонено не тільки продавати, а й поширювати ‒ навіть за окрему плату.

Українським правоохоронцям підвищують зарплату

З 1 лютого правоохоронцям в Україні підвищать зарплати. У Нацполіції зазначають, що підвищення заробітної плати всім категоріям поліцейських почалося ще в січні, коли підвищили зарплати 14 категоріям поліцейських, і процес буде завершено в лютому.

З 1 лютого підвищення заробітної плати стосуватиметься кожного працівника поліції. На додаткові виплати поліцейським передбачено 2,8 млрд грн.

Глава МВС Денис Монастирський повідомив, що президент України Володимир Зеленський доручив уряду збільшити зарплати працівникам системи МВС усіх категорій:

поліцейський;

рятувальник;

прикордонник;

нацгвардейцев;

працівників міграційної служби.

В ЄС змінюють правила для в'їзду українців

З 1 лютого набирають чинності оновлені правила для в'їзду до Європейського Союзу. Вони стосуються, в тому числі, громадян України.

Що вимагатимуть для в'їзду в ЄС:

сертифікат про вакцинацію однієї з вакцин, схваленої в ЄС (за умови що з моменту останньої дози пройшло не менше 14 і не більше 270 днів, а також наявність бустерної дози щеплення);

негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19, отриманий не пізніше 72 годин до моменту перетину кордону, або негативний результат Експрес-антиген-тесту не пізніше 24 годин;

документ, що підтверджує одужання, за умови що перший позитивний результат тесту був отриманий не раніше 180 днів.

Українцям не потрібен цифровий covid-сертифікат, оскільки міжнародний сертифікат у додатку Дія визнаний країнами Європейського Союзу.

У той же час кожна країна ЄС може вводити додаткові правила і обмеження для подорожуючих.

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