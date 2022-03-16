Скільки триватиме війна в Україні: військовий експерт назвав терміни

Війська Росії / Reuters

Полковник запасу і військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю для Главреда розповів, що чекає Україну найближчим часом і які перспективи швидко завершити війну.

Експерт зазначає, що прогнози про те, що війна закінчиться через пару тижнів занадто оптимістичні.

"Втім, є один варіант, при якому все може закінчитися через пару тижнів – якщо хтось в бункері ліквідує Путіна. Ось тоді в Росії буде нова еліта, перехідний уряд, який-небудь Тимчасовий комітет порятунку РФ ... тоді Росія може домовитися з нами про те, що вона повністю виводить свої війська з нашої території, причому і з Донбасу, і з Криму. Такий варіант можливий, але його ймовірність - 50/50", - зазначив Жданов.

За його словами, Путін розуміє ситуацію, тому і ховається в бункері, нікого до себе не підпускаючи.

"До нього потрапити можна тільки через карантин. Охороняє Путіна його особиста охорона, а це люди, які спеціально підібрані за відданістю, надійністю, сто разів перевірені, які ходять і наглядають один за одним", - говорить експерт.

За словами Жданова,"звільнення території України – це буде важка праця наших Збройних сил".

"Хоча, звичайно, російським командирам буде непросто утримати ситуацію в плані бунту солдатів. А бунти вже назрівають у тих частинах, які зазнали від нас поразки. Приклад - розгром під Броварами: один полк противника ми розбили, і другий збирав в купу залишки першого. Вони побачили, на що перетворився такий же точно полк на точно таких же танках. Подібні речі дуже деморалізують особовий склад", - додав він.

"Там, де ситуація виходитиме з-під контролю, противник буде просто кидати техніку, стрибати у вантажівки і намагатися виїхати з території України, розуміючи, що їх не сьогодні-завтра вб'ють або візьмуть у полон. Там, де офіцери ЗС РФ зможуть утримувати солдатів від бунту і втечі, ми будемо зустрічати запеклий опір. Вони будуть розуміти, що це їх останній бій, що у них ситуація або пан, або пропав", - говорить Жданов.

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Війна в Україні 2022

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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