Скасування графіків: в 'Укренерго' назвали області, які будуть зі світлом

В "Укренерго" повідомили про скасування графіків відключення світла у декількох областях.

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Де не будуть вимикати світло / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

У декількох західних областях України скасували графіки відключень світла на 19 листопада, запроваджені на після масованої ракетної атаки по Україні. Це зроблено за вказівкою "Укренерго".

"В 06:34 19.11.24 отримано розпорядження диспетчера НЕК "Укренерго" про відміну ГПВ на 19.11.24 р. з 07:00 до окремої команди", - йдеться в повідомленні "Закарпаттяобленерго".

Зокрема, графіки не будуть застосовуватися в таких областях:

відео дня

Закарпатській

Івано-Франківській

Львівській

Рівненській

У цих областях графіки не діяли і напередодні, 18 листопада. Крім того, вчора були скасовані графіки у Тернопільській області.

Черги відключень електроенергії / Інфографіка: Главред

Відключення світла 19 листопада

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що 19 листопада, в Україні знову діятимуть графіки відключення світла. Зазначається, що причина тимчасового запровадження обмежень - пошкодження енергообʼєктів під час вчорашньої масованої ракетно-дронової атаки.

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенков повідомив, скільки триватимуть відключення світла. За його словами, найбільше постраждали об'єкти енергетичної інфраструктури, які забезпечують пікове споживання електроенергії вранці та увечері.

18 листопада графіки вимкнення світла скасували у двох областях України. В Укренерго повідомили, що на Прикарпатті та у Чернівецькій області не застосовуватимуться графіки відключень електроенергії.

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