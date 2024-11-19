1000 днів великої війни: Сирський нагадав про боротьбу за майбутнє України

Сирський заявив, що у промерзлих окопах Донеччини і в палаючих степах Херсонщини під снарядами, градами, КАБами – ЗСУ виборюють право на життя.

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Сирський звернувся до українців / Колаж: Главред, фото: 31 окерма механізована бригада, t.me/osirskiy

Ключові тези:

Україна 1000 днів веде запеклу повномасштабну війну з російськими загарбниками

ЗСУ протистоять ворогу на фронті, який тягнеться на відстань понад 1000 кілометрів

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський виступив із заявою з нагоди 1000 днів широкомасштабного вторгнення РФ в Україну. Звернення головнокомандувач опублікував у своєму Telegram.

Він підкреслив, що це битва "за майбутнє України та кожного з нас".

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"1000 днів Збройні Сили України протистоять ворогу на фронті, який тягнеться на відстань понад 1000 кілометрів. У промерзлих окопах Донеччини і в палаючих степах Херсонщини під снарядами, градами, КАБами – ми виборюємо право на життя. Нас і наших дітей.", - написав головнокомандувач ЗСУ.

Сирський наголосив, що це 1000 днів перемог і втрат, 1000 днів знищення ворога.

"Сотні тисяч окупантів більше не осквернять нашу землю, десятки тисяч одиниць ворожої техніки ніколи не руйнуватимуть наші домівки. Кожна темна ніч, навіть якщо їх тисяча, завжди закінчується світанком. І одного дня це буде світанок нашої Перемоги.", - заявив головнокомандувач ЗСУ.

Він висловив вдячність всім військовим, волонтерам і громадянам, які підтримують боротьбу, а також вшанував пам'ять загиблих героїв.

Ситуація на фронті - новини за темою

Армія країни-окупанта РФ продовжує повільно просуватися в Торецьку Донецької області, повідомила речник оперативно-тактичного угруповання військ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова. Речниця наголосила, що бої в Торецьку тривають щодня, при цьому ворог намагався вклинитися в оборону українських військових. Водночас вона також уточнила, що армія РФ повільно просувається, а за минулу добу Силами оборони ліквідовано близько 20 окупантів і близько 50 поранено.

Як раніше писав Главред, протягом останніх тижнів армія країни-агресора Росії активно просувається на декількох гарячих точках фронту, серед яких Куп'янський та Курахівський напрямки. За словами полковника запасу ЗСУ Віктора Кевлюка, найімовірніше, у найближчі 10-15 днів оперативно-стратегічному угрупованню українських військ "Таврія" доведеться відходити як і безпосередньо з Курахового, так і з північного берега Курахівського водосховища.

Напередодні стало відомо, що в районі Курахового може утворитися два кільця оточення: одне мале, друге велике. Велике - це увесь район, включно до Курахового. І друге мале оточення поблизу Успенівки.

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Хто такий Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

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