Україну накриє хвиля відключень світла: як діятимуть графіки 19 листопада

19 листопада будуть діяти графіки вимкнення світла.

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Графік відключення світла / колаж: Главред, фото: pixabay

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19 листопада весь день діятимуть графіки відключень світла

Це пов’язано з пошкодження енергообʼєктів після атаки РФ

Енергетики працюють над ліквідацією наслідків

У вівторок, 19 листопада, в Україні знову діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомили в Укренерго.

Зазначається, що причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час вчорашньої масованої ракетно-дронової атаки.

відео дня

Зокрема, час застосування і обсяг обмежень будуть такими:

6:00 - 7:00 – одна черга відключень;

7:00 – 9:00 – дві черги відключень;

9:00 – 14:00 – одна черга відключень;

14:00 – 18:00 – дві черги відключень;

18:00 – 23:00 – одна черга відключень.

В Укренерго підкреслили, що енергетики працюють над ліквідацією наслідків, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

"Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо у період дії обмежень", - йдеться в повідомленні.

Черги відключень електроенергії / Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, для повного відновлення енергосистеми України після масованої атаки РФ необхідно від 3 до 4 днів. Проте відключення електроенергії в Україні можуть зберегтися і наступного тижня.

У разі значного зниження температури повітря, варто бути готовими до того, що в окремих регіонах України одна черга відключень електроенергії буде діяти постійно.

Директор Центру досліджень енергетичної галузі та радник уряду з енергетичних питань Олександр Харченко заявив, що різке похолодання та удари по атомній енергетичній системі, разом із попередніми руйнуваннями, можуть призвести до відключень світла до 20 годин.

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