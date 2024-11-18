Україну накриє хвиля відключень світла: як діятимуть графіки 19 листопада

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- 19 листопада весь день діятимуть графіки відключень світла
- Це пов’язано з пошкодження енергообʼєктів після атаки РФ
- Енергетики працюють над ліквідацією наслідків
У вівторок, 19 листопада, в Україні знову діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомили в Укренерго.
Зазначається, що причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час вчорашньої масованої ракетно-дронової атаки.
Зокрема, час застосування і обсяг обмежень будуть такими:
- 6:00 - 7:00 – одна черга відключень;
- 7:00 – 9:00 – дві черги відключень;
- 9:00 – 14:00 – одна черга відключень;
- 14:00 – 18:00 – дві черги відключень;
- 18:00 – 23:00 – одна черга відключень.
В Укренерго підкреслили, що енергетики працюють над ліквідацією наслідків, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.
"Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо у період дії обмежень", - йдеться в повідомленні.
Відключення світла в Україні - що відомо
Нагадаємо, як повідомляв Главред, для повного відновлення енергосистеми України після масованої атаки РФ необхідно від 3 до 4 днів. Проте відключення електроенергії в Україні можуть зберегтися і наступного тижня.
У разі значного зниження температури повітря, варто бути готовими до того, що в окремих регіонах України одна черга відключень електроенергії буде діяти постійно.
Директор Центру досліджень енергетичної галузі та радник уряду з енергетичних питань Олександр Харченко заявив, що різке похолодання та удари по атомній енергетичній системі, разом із попередніми руйнуваннями, можуть призвести до відключень світла до 20 годин.
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Що відомо про "Укренерго"?
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
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