Скандали та штрафи: у Києві поліція влаштувала COVID-рейди в транспорті

Поліцейські проводять вибіркову перевірку необхідних для проїзду документів.
У Києві з 1 листопада почали діяти посилені заходи карантинних обмежень. Поліцейські проводять вибіркову перевірку необхідних для проїзду в громадському транспорті Києва документів.
Кого і де перевіряють на наявність COVID-документів
На центральному автовокзалі Києва перевіряють пасажирів і водіїв. Тепер перевірки не тільки у внутрішньообласному транспорті, а й у міському, пише Сьогодні.
Відзначається, що вже відбулися перші конфлікти. У людей, які їдуть транзитом з Польщі, немає потрібних документів.
Також перевіряють маршрутки та автобуси. Одному з пасажирів міжобласного автобуса виписали протокол - він був без маски і сертифіката.
Київ Оперативний публікує фото одного з передплатників, який розповів, що на столичній Оболоні перевіряючі підійшли до людей, які стоять на зупинці транспорту. Перевіряють не всіх, а за вибірковим принципом.
Покарання для порушників: що кажуть у поліції
На вході в транспорт не буде перевірки документів - тільки оголошення з новими правилами. Правоохоронці будуть проводити вибіркові перевірки - заходити в салон і перевіряти документи.
В Патрульній поліції нагадали, з якими документами буде дозволено працювати, а також відвідувати заклади харчування, готелі, заклади соціального захисту, спортзали та фітнес-центри, торгово-розважальні центри, а також брати участь у масових заходах.
"Нагадуємо, що забороняється перебування без надітих засобів індивідуального захисту, зокрема, респіраторів або захисних масок, що закривають ніс і рот, у тому числі виготовлених самостійно. У разі порушення вимог карантину передбачена відповідальність відповідно до Кодексу адміністративних правопорушень", - додали в поліції.
У коментарі Стране чергові поліцейські на станції метро Академмістечко заявили, що станом на 09: 50 вони не зафіксували жодного випадку порушень карантинних правил.
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Також вони сказали, що будуть і мобільні групи, які перевірятимуть наявність сертифікатів прямо у вагонах метро і якщо їх немає, то виписуватимуть штрафи (17 тисяч гривень).
Як працює громадський транспорт у Києві
Кияни публікують фото повністю забитих маршруток, які їздять по Києву, незважаючи на жорсткі карантинні обмеження з понеділка, 1 листопада.
Користувач Facebook Ігор Стокоз пише, що ніхто маршрутку №187 не перевірив, хоча навіть ззовні видно, що вона повністю забита пасажирами.
"Патрулі просто "лютують", особливо в маршрутках. Пасажири трамбуються, як оселедця в бочці", - пише киянин.
"Жах і ненависть в червоній зоні. Епізод перший. Маршрутка №302. Кашель, Тиснява, кожен третій без маски", - описує ситуацію в Facebook киянин Влад Красинський.
Київ у "червоній зоні" карантину
Нагадаємо, з півночі понеділка, 1 листопада, Київ офіційно перейшов до Червоної зони карантину. Відсьогодні у столиці почнуть діяти суворі обмеження, але торкнуться вони лише невакцинованих від коронавірусу громадян. Точна дата, коли Київ вийде з червоної зони, поки що невідома.
"Червона" зона карантину
Міністерство охорони здоров'я опублікувало роз'яснення про те, якими будуть чотири зони, на які залежно від епідемічної ситуації розділять регіони України за рівнем небезпеки поширення коронавірусу.
Для визначення зон враховують 4 показники: завантаженість ліжок в лікарнях, середня кількість тестувань в регіоні, виявлення нових випадків і динаміка зростання нових випадків інфікування.
У "червоній" зоні карантину заборонені:
- робота громадського транспорту;
- відвідування освітніх установ;
- робота ТРЦ, кафе і ресторанів.
- планова госпіталізація (крім допомоги породіллям і вагітним, екстрених випадків, онкологічної та паліативної допомоги);
- робота спортзалів, фітнес-центрів, установ культури;
- прийом нових змін в дитячих таборах;
- не більше однієї людини на 20 кв. м і не більше 100 осіб на масових заходах;