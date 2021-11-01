Скандали та штрафи: у Києві поліція влаштувала COVID-рейди в транспорті

Поліція контролює виконання умов локдауну в Києві / скріншот

У Києві з 1 листопада почали діяти посилені заходи карантинних обмежень. Поліцейські проводять вибіркову перевірку необхідних для проїзду в громадському транспорті Києва документів.

Кого і де перевіряють на наявність COVID-документів

На центральному автовокзалі Києва перевіряють пасажирів і водіїв. Тепер перевірки не тільки у внутрішньообласному транспорті, а й у міському, пише Сьогодні.

Відзначається, що вже відбулися перші конфлікти. У людей, які їдуть транзитом з Польщі, немає потрібних документів.

/ t.me/vartovi_kyiv

Також перевіряють маршрутки та автобуси. Одному з пасажирів міжобласного автобуса виписали протокол - він був без маски і сертифіката.

/ Сьогодні

Київ Оперативний публікує фото одного з передплатників, який розповів, що на столичній Оболоні перевіряючі підійшли до людей, які стоять на зупинці транспорту. Перевіряють не всіх, а за вибірковим принципом.

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/ t.me/KyivOperativ

Покарання для порушників: що кажуть у поліції

На вході в транспорт не буде перевірки документів - тільки оголошення з новими правилами. Правоохоронці будуть проводити вибіркові перевірки - заходити в салон і перевіряти документи.

В Патрульній поліції нагадали, з якими документами буде дозволено працювати, а також відвідувати заклади харчування, готелі, заклади соціального захисту, спортзали та фітнес-центри, торгово-розважальні центри, а також брати участь у масових заходах.

/ Сьогодні

"Нагадуємо, що забороняється перебування без надітих засобів індивідуального захисту, зокрема, респіраторів або захисних масок, що закривають ніс і рот, у тому числі виготовлених самостійно. У разі порушення вимог карантину передбачена відповідальність відповідно до Кодексу адміністративних правопорушень", - додали в поліції.

/ t.me/vartovi_kyiv

У коментарі Стране чергові поліцейські на станції метро Академмістечко заявили, що станом на 09: 50 вони не зафіксували жодного випадку порушень карантинних правил.

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Також вони сказали, що будуть і мобільні групи, які перевірятимуть наявність сертифікатів прямо у вагонах метро і якщо їх немає, то виписуватимуть штрафи (17 тисяч гривень).

/ strana.news

Як працює громадський транспорт у Києві

Кияни публікують фото повністю забитих маршруток, які їздять по Києву, незважаючи на жорсткі карантинні обмеження з понеділка, 1 листопада.

Користувач Facebook Ігор Стокоз пише, що ніхто маршрутку №187 не перевірив, хоча навіть ззовні видно, що вона повністю забита пасажирами.

"Патрулі просто "лютують", особливо в маршрутках. Пасажири трамбуються, як оселедця в бочці", - пише киянин.

/ Facebook/istokoz

"Жах і ненависть в червоній зоні. Епізод перший. Маршрутка №302. Кашель, Тиснява, кожен третій без маски", - описує ситуацію в Facebook киянин Влад Красинський.

/ Facebook/vladislav.krasinskiy

Київ у "червоній зоні" карантину

Нагадаємо, з півночі понеділка, 1 листопада, Київ офіційно перейшов до Червоної зони карантину. Відсьогодні у столиці почнуть діяти суворі обмеження, але торкнуться вони лише невакцинованих від коронавірусу громадян. Точна дата, коли Київ вийде з червоної зони, поки що невідома.