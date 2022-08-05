Скандал з Amnesty International: з українського офісу почали звільнятися працівники

З українського офісу Amnesty International почали звільнятися працівники/ УНІАН, Facebook Мітєва

З українського офісу Amnesty International після скандалу зі звітом організації, у якому Україну звинуватили у нібито порушенні законів війни, почали звільнятися працівники. Про своє звільнення повідомила у Facebook 5 серпня речниця українського офісу Катерина Мітєва.

Вона зазначила, що вчорашній день "розставив усі крапки над і". За словами Мітєвої, український офіс міжнародної організації робив усе можливе, щоб скандальний матеріал не вийшов, проте їх не послухали.

"Український офіс правозахисної організації, який не брав участі ні в підготовці, ні в поширенні вчорашнього матеріалу, доклав дуже багато зусиль, щоб цей матеріал не вийшов. Ми всіма можливими методами переконували керівництво глобального офісу й авторів релізу цього не робити, але нас не почули, а отже, ми зазнали поразки", – заявила вона.

Також Мієва назвала цей звіт неповагою до українців і українок, які борються за виживання. Вона наголосила, що український офіс організації робив усе можливе, щоб світ дізнався правду про жахливі воєнні злочини Росії.

Пост Катерини Мітєвої/ скрін

Скандальний звіт Amnesty International

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International оприлюднила матеріал, в якому повідомила, що Україна нібито розміщує військові бази в лікарнях і школах, чим наражає на небезпеку життя людей. В організації зазначили, що це нібито "порушує закони війни, але жодним чином не виправдовує невибіркові атаки Росії".

Президент України Володимир Зеленський відреагував на таку заяву і зазначив, що у цьому звіті організація робить спробу перекласти відповідальність за військові злочини з агресора на жертву. При цьому він звернув увагу, що щодо вчорашніх (4 серпня – ред.) обстрілів Торецька і тисяч інших злочинів російських терористів Україна не бачить своєчасних та чітких звітів деяких міжнародних організацій.

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