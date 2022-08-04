Аморальна вибірковість: Зеленський розніс скандальний звіт Amnesty International

Зеленський різко розкритикував Amnesty International / president.gov.ua

Сьогоднішній скандальний звіт правозахисної організації Amnesty International про війну Росії проти України намагається перекласти відповідальність за військові злочини з агресора на жертву, заявив під час свого вечірнього звернення глава держави Володимир Зеленський 4 серпня.

За інформацією президента, по сьогоднішньому обстрілу Торецька і тисячам інших злочинів російських терористів Україна не бачить своєчасних та чітких звітів деяких міжнародних організацій.

"Ми побачили зовсім інший звіт від Amnesty International, який намагається амністувати країну-терориста і перекласти відповідальність з агресора на жертву. Немає і не може навіть бути гіпотетично жодної умови, за якої будь-який російський удар по Україні стає виправданим. Агресія проти нашої держави нічим не спровокована, загарбницька і терористична. І якщо хтось робить звіт, в якому агресор і жертва в чомусь однакові, якщо аналізуються якісь дані про жертву, а дії агресора ігноруються, то з цим не можна миритися", - зазначив Зеленський.

читайте також"Росія всіх захищає": у Путіна ошелешили пропагандистською методичкою по війні

Він підкреслив, що російські війська неодноразово свідомо били по чергам за водою, по евакуаційним автобусам, зупинкам громадського транспорту. Агресор також не зупинявся перед ударами по меморіалам жертвам Голокосту, по кладовищам, по табору з полоненими в Оленівці.

"І звітів про це чомусь немає. Ось така аморальна вибірковість. Кожен, хто амністує Росію і створює такий інформаційний контекст, що якісь удари терористів виправдані або зрозумілі, не може не усвідомлювати, що це допомагає терористам. А якщо є такі маніпулятивні звіти, то і відповідальність за загибель людей поділяєте з ними", - додав президент.

Що відомо про скандальну заяву Amnesty International

Раніше міжнародна правозахисна організація Amnesty International опублікувала матеріал, в якому повідомила, що Україна нібито розміщує військові бази в лікарнях і школах, чим наражає на небезпеку життя людей.

В організації заявили, що "це порушує закони війни, але жодним чином не виправдовує невибіркові атаки Росії.

Як писав Главред, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував заяву міжнародної правозахисної організації Amnesty International про те, що Україна нібито розміщує військова база у лікарнях і школах, порушуючи закони війни і наражаючи на небезпеку життя людей.

Він підкреслив, що будь-які заяви про порушення з боку української армії носять характер інформаційної операції для дискредитації Збройних сил України і підриву поставок озброєння з боку західних партнерів.

Що відомо про фейки РФ

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що за вказівкою Кремля на тимчасово окупованих районах України агресори поширюють фальшиві газети, на сторінках яких опубліковані фальшиві заяви головкому ВСУ Валерія Залужного та радника керівника Офісу президента Олексія Арестовича.

Крім того, кажуть українські чиновники, в цих підроблених газетах нібито влада Запорізької області звинувачує офіційний Київ у "геноциді Криму"

Читайте також: