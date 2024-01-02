Ситуація в Авдіївці змінилась: екс-командир 'Айдару' розповів про рекордні втрати

За словами експерта, ситуація на Авдіївському напрямку стабілізувалась.

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В найближчі місяці на Авдіївському напрямку є гарні перспективи / Колаж: Главред, Фото: 22 окрема механізована бригада, Facebook/zhebrivskyi

Українські військові здійснюють успішні операції проти російських окупантів в масштабах, подібних до подій у Бахмуті у 2022 році. Про це в ефірі 24 каналу розповів екс-командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий. Він також зазначив, що в найближчі місяці на Авдіївському напрямку є гарні перспективи для Сил оборони України.

За його словами, на даний момент основним районом оборони в Авдіївці є коксохімічний завод, що фактично є такою ж природною фортецею, як і "Азовсталь". На території заводу знаходяться потужні бетонні конструкції та багато поверхів під землею. З цієї позиції захисники здійснюють операції проти окупантів, які намагаються повністю захопити промзону Авдіївки.

"Там фактично відбувається "Бахмут 2.0" приблизно з таким самим співвідношенням втрат між нашою стороною і тою стороною", – зазначив Дикий. відео дня

Екс-командир роти батальйону "Айдар" відзначив, що під час штурмових дій противника на цьому напрямку, першими в бій вступають підрозділи "Штурм-Z", за якими слідують регулярні російські військові частини. Усі вони зазнають великих втрат. Євген Дикий додає, що у тривалій війні успіх визначається масштабом завданих втрат противнику, у цьому контексті Україна виграє.

"Не так навіть важливо, чи ми назавжди утримаємо Авдіївку, але нам наразі дуже вигідно подовше її тримати, поки там відбувається перемелювання їхньої живої сили в індустріальних масштабах", – наголосив Дикий.

Він резюмую, що головне завдання Сил оборони України на цьому напрямку - це утримати трасу через Орлівку. Раніше там можна було залишитись на місяці, методично знищуючи противника. Зараз дорогу прострілюють, але захисники все ще можуть нею користуватись.

Наступ росіян на Авдіївку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, українські військові відзначилися успішними діями в районі Авдіївки Донецької області. Силам оборони вдалось захопити позиції противника та захопити військовополонених.

Російська армія збільшила обстріли міста Авдіївка в Донецькій області. Про це інформує голова міської військової адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш.

За оцінкою полковника Тармо Кундла, який є начальником оперативного відділу Генерального штабу Збройних сил Естонії, Росія посилює свою активність в позиційній війні в Україні та може захопити декілька невеликих населених пунктів. Однак це не дозволить російським військам отримати стратегічну перевагу.

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