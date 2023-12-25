Путін 'зсуває' терміни захоплення Авдіївки: що сталось

Кремль щонайменше тричі встановлював терміни загарбання міста. ЗС РФ не припиняють штурмувати населений пункт.

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РФ пішла у новий наступ / Колаж: Главред, фото: Bild, Міноборони РФ

Російське військово-політичне керівництво кидатиме окупантів на Авдіївку, щоб захопити місто до 15 березня - коли відбуватимуться "президентські вибори" в Росії, зазначив майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман в ефірі Еспресо.

Гетьман нагадав, що спершу таким "дедлайном" було 14 грудня, потім - 1 січня, а тепер - 15 березня.

"Росіяни здійснюють штурми Авдіївки не тому, що це місто має стратегічне та військове значення, а тому, що це підґрунтя для того, щоб виконати наказ Путіна. Раніше армії РФ було поставлено завдання захопити Авдіївку до 14 грудня, потім був наступний дедлайн до 1 січня. А якщо не вдасться, то росіяни вже готові на ще один дедлайн - це вже до 15 березня, коли відбуватимуться вибори президента РФ", - сказав Гетьман. відео дня

При цьому в українського командування розроблено план дій, якщо ворог спробує оточити місто. Однак, за словами Гетьмана, наразі така перспектива не зчитується.

"Є розроблений план виходу військ ЗСУ з Авдіївки. Якщо потрібно буде відходити, то буде команда на відвід і це доволі складна тактична операція. Наразі немає впевненості в тому, що ворог зможе взяти Авдіївку в кільце, це поки що припущення", - додав експерт.

Гетьман наголосив, що навіть у разі окупації Авдіївки "це не вплине на всю лінію східного фронту".

"Якщо противник залучить додаткові сили та засоби, то триматися за Авдіївку немає сенсу зі стратегічної точки зору", - пояснив він.

Хто такий Олексій Гетьман? Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни. Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Ситуація на фронті

Поки Захід сперечається щодо подальшої підтримки України, Росія скористалася наявними розбіжностями у політичних колах і пішла в новий наступ на сході та півдні України.

При цьому у російських військ є значні успіхи у просуванні на окремих напрямках, зауважували напередодні аналітики DeepState. Російські війська все ще намагаються досягти поставлених Путіним цілей 2022 року. Ворог пробує підійти до Часового Яру.

Водночас, як писала WP, через скорочення військової допомоги від США українські артилеристи на фронті починають відчувати серйозні труднощі з запасами боєприпасів.

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