Загроза падіння Авдіївки: в Генштабі Естонії озвучили тривожний прогноз

В Генштаб Естонії оцінили наслідки від захоплення росіянами населеного пункту Авдіївка.

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Російські війська можуть захопити селище Мар'їнка на південь від Авдіївки / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, 241 окрема бригада Сил територіальної оборони, Facebook

За оцінкою полковника Тармо Кундла, начальника оперативного відділу Генерального штабу Збройних сил Естонії, Росія в Україні активізує свої дії в позиційній війні та може захопити декілька невеликих населених пунктів. Однак це не дозволить російським військам отримати перевагу на стратегічному рівні, пише ERR.ee.

Він повідомив, що війська Російської Федерації продовжують наступ на всьому фронті і здійснили просування в селах на північ і на південь від міста Авдіївка. За його словами, падіння Авдіївки є можливим, але це також залежить від рішень, які прийме Україна - чи продовжувати опір чи відступити.

"Місто наразі ще не оточене. Навіть якщо російським військам вдасться захопити це місто, це буде тактична перемога, яку добре представити громадськості, але великого оперативного успіху вона не дасть. Малоймовірно, що найближчим часом Російська Федерація зможе захопити великі території в Донецькій області", - сказав Кундла в п'ятницю на щотижневому брифінгу в Міністерстві оборони. відео дня

Крім того, Кундла наголосив, що якщо Україна вирішить залишити Авдіївку, щоб зберегти свої сили, це не буде має негативних наслідків для українських військ, оскільки вони вже підготували нові оборонні позиції на захід від міста.

Він додав, що найближчими тижнями російські війська можуть захопити селище Мар'їнка на південь від Авдіївки.

Також варто відзначити, що за українськими даними, за останні два місяці в Донецькій області загинуло близько 25 000 російських солдатів, з яких 80% - під час боїв під Авдіївкою.

Ці важкі втрати змусили Росію вперше вводити в бій підрозділи, які перебували за кордоном.

"Це примітно і вказує на спробу заповнити таким чином втрати", - сказав Кундла.

За його словами, російські війська також намагалися повернути втрачені влітку території на півдні в районі Оріхового, але не мали успіху. Українським військовим також вдається утримувати позиції, зайняті на східному березі Дніпра.

"Загалом, війна на виснаження триває, Росія володіє ініціативою, і її підрозділи ціною великих втрат домагаються тактичних успіхів на деяких ділянках фронту. Але це не призведе до оперативного успіху", - підсумував Кундла.

Наступ росіян на Авдіївку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Збройні сили України продовжують просування на Куп'янському напрямку та відбивають контратаки біля Авдіївки. Протягом останнього часу українські війська відбили щонайменше 17 атак на схід від Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, а також щонайменше 13 поблизу Первомайського та Невельського.

Під Авдіївкою ворожі сили не зменшують активність. Російські окупанти здійснили 2 ракетні та 25 авіаційних ударів, а також провели 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Окупанти розпочали нову хвилю атак на Авдіївку. Російська армія змінила свою тактику, активно концентруючись на окремих напрямках, переходячи до концентрації особового складу та техніки для атак.

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