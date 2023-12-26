Ситуація змінилась кардинально: Барабаш розповів про бої за Авдіївку

Голова Авдіївської МВА зазначив, що тільки за останні кілька діб росіяни збільшили інтенсивність нанесення ударів по місту.

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Росіяни збільшили кількість ударів по Авдіївці / Колаж: Головред, фото: Фото: Instagram libkos, 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ

Російська армія посилила обстріли міста Авдіївка в Донецькій області. В результаті атаки, що сталася 26 грудня, одна людина загинула, а інша отримала поранення. Про це повідомив Віталій Барабаш, голова міської військової адміністрації Авдіївки, в ефірі телемарафону.

За його словами, щодня місто все більше руйнується. Окупаційна армія, наголошує Барабаш, збільшила кількість обстрілів як по самому місту, так і по позиціях навколо нього.

"Якщо ще тиждень тому ми фіксували в середньому 30 обстрілів протягом доби на території громади, то останні кілька днів – 40 і більше. Розуміємо, що ворог не може реалізувати свої плани з оточення і взяття міста, намагається це компенсувати щільністю обстрілів", – наголосив керівник МВА. відео дня

Зараз в Авдіївці понад 1200 людей залишаються під обстрілами. Сьогодні внаслідок обстрілів загинув чоловік 1966 року народження, а його дружина отримала поранення.

"Ворог штурмує цілодобово. Гатять цілодобово. Тихіше і легше не стає", – наголошує Барабаш.

Ситуація в Авдіївці

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Віталій Барабаш, керівник місцевої військової адміністрації, вважає, що битва за Авдіївку може виявитися вирішальною у ході війни.

Він також раніше заявляв, що Російська Федерація зазнає великих втрат під час боїв під Авдіївкою. Обстановка залишається напруженою, оскільки росіяни продовжують обстрілювати місто.

Майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман вважає, що Путін переглядає свої плани стосовно захоплення Авдіївки. За його словами, росіяни ставлять перед собою завдання захопити місто до 15 березня, коли в Росії відбудуться президентські вибори.

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