По всій Україні обіцяють облаштувати тисячі таких точок з доступом до Інтернету.
Росія хоче знищити українську енергосистему, щоб примусити владу сісти за стіл переговорів. По всій Україні облаштовують "Пункти незламності", щоб допомогти українцям пережити блекаут. У таких пунктах обіцяють встановити термінали супутникового зв'язку Starlink. Про це заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Окремо Офіс президента працює разом з ДСНС над "Пунктами незламності" по всій країні. І там також згодом будуть Starlink", - сказав Федоров.
У Херсоні, який ЗСУ звільнили від окупантів, вже запрацювали 20 точок публічного зв'язку. У найближчі 1-2 тижні їх кількість збільшиться ще на 40. Пізніше вони з'являться по всій області.
Федоров зазначив, що по всій Україні буде встановлено тисячі таких точок Wi-Fi.
Пункти незламності: що це
Згідно з офіційними повідомленнями, по Україні розгорнули майже чотири тисячі "Пунктів незламності". Під час блекаутів у них можна обігрітися, підзарядити телефони, отримати доступ до інтернету, попити та поїсти гарячого.
Переглянути адресу найближчого до вас "Пункту незламності" можна за посиланням: nezlamnist.gov.ua. Згідно з картою на сайті, здебільшого пункти відкривають у школах, дитсадках і заправках.
Відключення світла в Україні
У Forbes розповіли про трьох сценаріях Уряду України щодо дій на випадок блекауту. Вони передбачають варіанти дій на випадок, якщо електроживлення зникне на період від 12 годин до 7 діб. Розвиток цих сценаріїв залежить від того, по яких об'єктах будуть бити російські окупанти.
Прем'єрміністр Дмитро Шмигаль розповів, що після ракетного удару 23 листопада станом на 27 листопада в Україні вже вдалося стабілізувати роботу енергосистеми, яка була серйозно пошкоджена. Однак дефіцит електрики ще залишається, зараз він знаходиться на рівні 20%.
Раніше українців попередили, що ракетних ударів з боку окупантів можна очікувати в будь-яку хвилину, тому потрібно бути максимально готовими до них. Громадянам України назвали 8 основних кроків, які варто зробити, щоб бути готовими до такого повороту подій.
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