Блекаут в Україні: як забезпечити себе освітленням, водою і їжею

Краще виконати декілька кроків, щоб бути готовими до можливого блекауту/ УНІАН

Згідно з можливими сценаріями блекауту, за таких обставин від світла на тривалий час можуть відключити або всю Україну, або лівобережну її частину. На відновлення електропостачання по країні енергетикам може знадобитися від трьох днів до тижня.

Щоб така ситуація не стала неприємним сюрпризом, варто бути до неї максимально готовими. Тоді навіть за таких обставин вдасться мінімізувати негативні наслідки для себе особисто та своєї сім’ї.

Запаси води

У першу чергу варто запастися достатньою кількістю води. Блогер Кирило Данильченко зазначає, що краще мати вдома кілька упаковок мінералки і 4 бутлі води по 19 літрів. Також необхідно зробити запас технічної води – її можна набрати у ванну та інші ємності. На крайній випадок можна придбати туристичний фільтр.

Запаси їжі

Необхідно мати вдома достатній запас їжі, яка уже готова до вживання: вівсяні пластівці, які можна запарити окропом, вермішель швидкого приготування, кус-кус для запарювання, родзинки та інші сухофрукти, горіхи і зернята.

Також у ситуації, коли не буде можливості приготувати повноцінні страви, підживитися допоможуть наступні продукти:

цільнозернове печиво,

вафлі,

халва,

цукерки,

квашені овочі тощо.

Запас ліків

Під рукою завжди мають бути ті ліки, які можуть знадобитися особисто вам і членам вашої сім’ї. Також в аптечці повинні бути ліки і засоби для першої допомоги у критичних ситуаціях.

Де взяти електрику при відключенні світла

Краще, щоб вдома був павербанк (якщо не один – взагалі чудово). Варто постійно тримати його зарядженим.

Також краще запастися ліхтарями і батарейками до них (у разі, якщо вони працюють на батарейках). Крім цього, варто придбати свічки.

Усі гаджети повинні бути заздалегідь зарядженими.

Інфографіка ДСНС України

Як забезпечити тепло в умовах блекауту

Для збереження тепла можна одягнути термобілизну – вона не дозволятиме втрачати тепло вашого тіла. З цією ж метою можна одягти термошкарпетки.

Також запасіться теплим одягом, пледами, грілками тощо.

Крім цього, усі електроприлади після відключення світла краще вимикати з мережі, адже під час увімкнення світла напруга може бути набагато більшою від звичайної, і прилади ризикують вийти з ладу.

Якщо у вас є генератор, його потрібно використовувати поза приміщенням.

У телефон краще завантажити офлайн-карту вашого населеного пункту.

Відключення світла в Україні

У Forbes розповіли про три сценарії уряду України щодо дій на випадок блекаута. Вони передбачають варіанти дій на випадок, якщо електроживлення зникне на період від 12 годин до 7 діб. Розвиток цих сценаріїв залежить від того, по яких об'єктах будуть бити російські окупанти.

Мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що відключення світла у столиці Україні можуть тривати аж до весни 2023 року. Через холодні температури люди можуть використовувати більше теплонагрівальних приладів, що у свою чергу збільшить навантаження на мережу.

Раніше українців попередили, що ракетних ударів з боку окупантів можна очікувати будь-якої хвилини, тому потрібно бути максимально готовими до них. Громадянам України назвали 8 основних кроків, які варто зробити, щоб бути готовими до такого повороту подій.

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