Ситуація дуже складна: ворог міг захопити ще два важливих села - BILD

Російські окупанти постійно підтягують нові резерви після захоплення Авдіївки і просуваються вперед. Ворожі війська могли зайти в Ласточкине за 2 км на захід від Авдіївки. Про це повідомляє експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке.
"У Донецькій області російські війська увійшли в село Ласточкине в 2 км на захід від Авдіївки. Раніше ЗСУ відступили з села Степове на тому ж напрямку", - написав Рьопке.
Що відомо про селище Ласточкине?
Ласточкине - селище в Ясинуватському районі Донецької області. Землі селища межують із західними околицями м. Авдіївка, а саме з Авдіївським коксохімом. Населений пункт дуже сильно постраждав від обстрілів російських окупантів, які тривають від початку повномасштабного вторгнення. Ситуація сильно загострилася в жовтні 2023 року. З лютого 2024 року селище опинилося в російській окупації. Про це повідомляє Вікіпедія.
Він також стверджує, що окупанти намагаються захопити Роботино у Запорізькій області. Повідомляється, що ворог захопив більшу частину села.
Що відомо про село Роботине?
Роботине - село в Токмацькій міській громаді Пологівського району Запорізької області України. Воно розташоване за 20 км від міста Токмак. Від початку березня 2022 року російські окупанти захопили населений пункт. У серпні 2023 року українські військові деокупували село під час контрнаступу. Запеклі бої за село тривають. Про це повідомляє Вікіпедія.
Рьопке заявляє, що ворогові нібито вдалося захопити 4 села на різних ділянках фронту всього за 4 дні. Водночас він акцентує на тому, що через відсутність необхідної підтримки з боку Заходу Україна опиняється у важкому становищі.
"Сьогоднішній рівень підтримки Заходу призведе до перемоги Росії в середньостроковій перспективі", — стверджує аналітик.
Водночас варто зазначити, що українське командування не підтвердило такі заяви.
Ситуація на Авдіївському напрямку
Нагадаємо, 20 лютого окупантам вдалося прорватися до Ласточкиного. Російські загарбники спробували атакувати позиції 224 ОШБр з 6 БМП і 1 танком, підтримуючи піхоту, у районі селища. Проте, українським силам вдалося розгромити ворожу техніку, відбити штурм і нейтралізувати окупантів.
Також російські окупанти продовжують атаки під Авдіївкою. За словами Юліана Рьопке, Степове має стратегічне значення для РФ, яка намагалася оточити Авдіївку з півночі. Бої за Степове тривали з жовтня 2023 року і зараз окупанти, ймовірно, закріпилися в селищі.
Крім цього, на Авдіївському та Мар'їнському напрямках найдинамічніша ситуація. Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій повідомив, що ЗСУ вдалося відновити кілька позицій, а також захопити в полон понад 15 окупантів під час контактних боїв.
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