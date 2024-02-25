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Ситуація дуже складна: ворог міг захопити ще два важливих села - BILD

Ангеліна Підвисоцька
25 лютого 2024, 13:24
За даними аналітика, російські окупанти могли захопити село Ласточкине біля Авдіївки та Роботине в Запорізькій області.
російські окупанти, ЗСУ
Російські окупанти зайшли в Роботине і Ласточкине / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, 22 окрема механізована бригада

Російські окупанти постійно підтягують нові резерви після захоплення Авдіївки і просуваються вперед. Ворожі війська могли зайти в Ласточкине за 2 км на захід від Авдіївки. Про це повідомляє експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке.

"У Донецькій області російські війська увійшли в село Ласточкине в 2 км на захід від Авдіївки. Раніше ЗСУ відступили з села Степове на тому ж напрямку", - написав Рьопке.

Що відомо про селище Ласточкине?

Ласточкине - селище в Ясинуватському районі Донецької області. Землі селища межують із західними околицями м. Авдіївка, а саме з Авдіївським коксохімом. Населений пункт дуже сильно постраждав від обстрілів російських окупантів, які тривають від початку повномасштабного вторгнення. Ситуація сильно загострилася в жовтні 2023 року. З лютого 2024 року селище опинилося в російській окупації. Про це повідомляє Вікіпедія.

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Він також стверджує, що окупанти намагаються захопити Роботино у Запорізькій області. Повідомляється, що ворог захопив більшу частину села.

Що відомо про село Роботине?

Роботине - село в Токмацькій міській громаді Пологівського району Запорізької області України. Воно розташоване за 20 км від міста Токмак. Від початку березня 2022 року російські окупанти захопили населений пункт. У серпні 2023 року українські військові деокупували село під час контрнаступу. Запеклі бої за село тривають. Про це повідомляє Вікіпедія.

Рьопке заявляє, що ворогові нібито вдалося захопити 4 села на різних ділянках фронту всього за 4 дні. Водночас він акцентує на тому, що через відсутність необхідної підтримки з боку Заходу Україна опиняється у важкому становищі.

"Сьогоднішній рівень підтримки Заходу призведе до перемоги Росії в середньостроковій перспективі", — стверджує аналітик.

Ластівчине, Работине
Російські окупанти зайшли в Работине і Ласточкине / фото: BILD

Водночас варто зазначити, що українське командування не підтвердило такі заяви.

Ситуація на Авдіївському напрямку

Нагадаємо, 20 лютого окупантам вдалося прорватися до Ласточкиного. Російські загарбники спробували атакувати позиції 224 ОШБр з 6 БМП і 1 танком, підтримуючи піхоту, у районі селища. Проте, українським силам вдалося розгромити ворожу техніку, відбити штурм і нейтралізувати окупантів.

Також російські окупанти продовжують атаки під Авдіївкою. За словами Юліана Рьопке, Степове має стратегічне значення для РФ, яка намагалася оточити Авдіївку з півночі. Бої за Степове тривали з жовтня 2023 року і зараз окупанти, ймовірно, закріпилися в селищі.

Крім цього, на Авдіївському та Мар'їнському напрямках найдинамічніша ситуація. Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій повідомив, що ЗСУ вдалося відновити кілька позицій, а також захопити в полон понад 15 окупантів під час контактних боїв.

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війна в Україні вторгнення Росії Роботине Ласточкине
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