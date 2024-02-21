NYT пише про сотні "полонених" бійців ЗСУ в Авдіївці: з'явились важливі деталі

У ЗСУ підтвердили, що українські військові потрапили у російський полон, але мова йде про значно меншу кількість.

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Росіяни не взяли у полон сотні військових під час виходу із Авдіївки / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Українські військові до останнього тримали Авдіївку і були вимушені відійти на більш вигідні позиції, щоб зберегти особовий склад. Американське видання New York Times стверджувало, що російські окупанти нібито змогли взяти в полон до тисячі українських захисників. Начальник відділу зв'язків із громадськістю угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій розповів виданню hromadske про те, правда це чи ні.

Він стверджує, що під час відступу з Авдіївки у російський полон не потрапила така кількість бійців ЗСУ. Він зазначив, що Україна перевіряє дані про полонених. Водночас він запевняє, що мова не може йти про сотні військових, а такі заяви схожі на російський наратив.

"Ті джерела, на які вони посилаються, абсолютно неспроможні, тому що немає таких людей, і це не фактаж ... Ці заяви російської пропаганди щодо сотень і тисяч українських полонених є повною дезінформацією, яка нічим не підтверджена", - заявив Лиховій. відео дня

Вихід ЗСУ з Авдіївки

Вночі 17 лютого Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про виведення українських підрозділів з Авдіївки. Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський пізніше заявив, що українські військові "відповідно до отриманого розпорядження, вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції".

У Пентагоні прокоментували відхід українських сил з Авдіївки, назвавши це рішення "стратегічним". За словами заступника спікера Пентагону Сабріни Сінгх, захисників України вивели з міста для збереження артилерії та снарядів, яких критично не вистачає без допомоги США.

Захоплення Авдіївки Росією вважається важливим показником зміни ходу повномасштабної війни, яка триває вже майже повні два роки, заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

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