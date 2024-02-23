РФ просувається біля Авдіївки, ворог міг захопити Степове - BILD

Бої за Степове тривали з жовтня 2023 року. Українські військові тримали село під вогневим контролем.

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Росіяни могли захопити Степове біля Авдіївки / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького

Українські військові були змушені вийти з Авдіївки і зайняти більш вигідні позиції. Однак російські окупанти не припиняють атакувати позиції ЗСУ. Вони могли захопити ще один населений пункт - село Степове на північний захід від Авдіївки. Про це заявив експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке.

Як повідомляється, бої за Степове тривали з жовтня 2023 року. Цей населений пункт був важливий для РФ, бо вони хотіли оточити Авдіївку з півночі. За даними Рьопке, в грудні українські військові відійшли в Бердичі і продовжували тримати територію між Степовим і з/д насипом під вогневим контролем. ЗСУ постійно накривали потужним вогнем росіян, які намагалися зайти в Степове.

Експерт стверджує, що після захоплення Авдіївки окупантам нібито вдалося закріпитися в Степовому. Водночас ЗСУ продовжують тримати оборону.

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"Українські ударні рейди, які раніше доходили до західної частини Степового, тепер здійснюються зі східної частини Бердичів ... Росіяни або побудували власні укріплення на західному краю Степового, або використовують траншеї, побудовані, але пізніше залишені українськими військами", — пише Рьопке.

Росіяни могли захопити Степове біля Авдіївки / фото: BILD

Варто зазначити, що українське командування не підтвердило інформацію нібито про захоплення Степового.

Вихід ЗСУ з Авдіївки

Вночі 17 лютого Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про виведення українських підрозділів з Авдіївки. Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський пізніше заявив, що українські військові "відповідно до отриманого розпорядження, вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції".

У Пентагоні прокоментували відхід українських сил з Авдіївки, назвавши це рішення "стратегічним". За словами заступника спікера Пентагону Сабріни Сінгх, захисників України вивели з міста для збереження артилерії та снарядів, яких критично не вистачає без допомоги США.

Захоплення Авдіївки Росією вважається важливим показником зміни ходу повномасштабної війни, яка триває вже майже повні два роки, заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

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