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Десант знищується масово: ситуація біля Авдіївки різко змінюється - Лиховій

Руслана Заклінська
23 лютого 2024, 18:23
Ситуація на лінії зіткнення динамічна і ворог намагається досягти результатів до російського свята, зазначив речник ОСУВ "Таврія".
Десант знищується масово: ситуація біля Авдіївки різко змінюється - Лиховій
ЗСУ відбили у окупантів деякі позиції під Авдіївкою / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 17-а окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пістушка

Найдинамічніша ситуація на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. За добу Сили оборони відбили 61 атаку окупантів в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія". Про це в ефірі телемарафону розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій у ефірі телемарафону.

"На Мар'янському напрямку відбулося 43 бойових зіткнення, на Авдіївському напрямку - 10. Окупанти застосовують малі штурмові групи чисельністю до відділення із застосуванням невеликої кількості бронетехніки. Вони її використовують для висадження наземного десанту, який масово знищується", - зазначив Лиховій.

За його словами, українським військовим вдалося відновити кілька позицій за попередні дві доби. Також під час контактних боїв в полон здалися понад 15 окупантів.

відео дня

"Стосовно Авдіївського напрямку, позавчора там було захоплено в полон більше десятка окупантів. Вчора ця тенденція продовжилася, в полон потрапили 5 росіян. Це наслідок близьких контактних боїв, коли не лише ворог наступає, а й наші сили відновлюють позиції і захоплюють ворога зненацька, беруть у полон", - додав Лиховій.

Крім цього, Лиховій відреагував на те, що росіяни нібито захопили Побєду. Він зауважив, що там відбувають інтенсивні бої, однак безуспішні для окупантів.

"Ситуація на лінії зіткнення динамічна і вчора ворог атакував у районі сіл Новомихайлівка, Георгіївка та Побєда 43 рази загалом. Це дуже багато, як для невеликого відрізку на лінії фронту. Ймовірно, вони були приурочені до намагання здобути якихось результатів перед 23 лютого, яке в них свято. Спроби їхні були безуспішні, а деякі позиції були відновлені", – розповів речник ОСУВ "Таврія".

Ситуація на фронті

Як повідомляв Главред, російські окупанти продовжують атаки під Авдіївкою. За словами Юліана Рьопке, Степове має стратегічне значення для РФ, яка намагалася оточити Авдіївку з півночі. Бої за Степове тривали з жовтня 2023 року і зараз окупанти, ймовірно, закріпилися в селищі.

Також на Лимано-Куп'янському напрямку тривають важкі бої з переважаючими силами противника, повідомив начальник прес-служби ОСУВ "Хортиця", капітан Ілля Євлаш. Українським воїнам терміново необхідно збільшити поставки боєприпасів для знищення ворога.

Нагадаємо, окупанти не зможуть проломити оборону України, але країні зараз бракує ресурсів для успішного наступу. Українські військові зосередяться на триманні оборони, відбитті атак та ліквідації окупантів, заявив політичний експерт, військовослужбовець Кирило Сазонов.

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війна в Україні Авдіївка ЗСУ Мар'їнка війна Росії та України
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