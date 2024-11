Ситуація на Курщині загострюється: РФ просувається до українського виступу - ISW

Про що йде мова:

Російські війська нещодавно досягли просування в районі українського виступу, що межує з Курською областю. У цьому районі тривають активні бойові дії.

Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні дані за 19 листопада свідчать про просування російських військ на північний схід від Нижнього Клину.

Крім того, військові блогери окупантів заявляли про успіхи біля лісу Ольгівка, Крем’яного та східної околиці Плехового. Однак ці твердження поки не отримали підтвердження від ISW.

Також повідомляється, що російські війська проводили наступальні дії в районах Новоіванівки та Свердліково. Одночасно українські сили здійснювали контратаки поблизу Новоіванівки, Даріно та Плехового.

Російські так звані воєнкори стверджують, що українські війська безрезультатно намагаються прорвати російське оточення біля лісу Ольгівка.

ISW зазначає, що речник української комендатури в Суджі повідомив 19 листопада про зміну тактики російських військ у Курській області: тепер вони починають атаки переважно вночі, а не зранку.

Нещодавно Главред повідомляв, що ЗСУ розгромили та взяли в полон ворога на Курщині. Таким чином українські військові завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Також в ЗСУ озвучили сили РФ для наступу в Курській області.Сьогодні на Курському напрямку нараховується близько 50 тисяч російських солдатів, також ще 1 дивізію ворог готує, щоб перекинути на лінію зіткнення.

Своєю чергою експерт Валерій Рябих прокоментував ймовірні удари ATACMS по цілях у РФ. На його думку, цілями для ударів далекобійними ракетами ЗСУ можуть стати військові об'єкти в Курській області.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.