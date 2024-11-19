Понад 50 тисяч: в ЗСУ озвучили сили РФ для наступу в Курській області

Армія РФ готує ще одну дивізію, що налічує близько 7,5 тисячі осіб.

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Армія РФ готує контрнаступ / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

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РФ перекидає війська на Курський напрямок

Окупанти готують контрнаступ на Курщині

Наразі Росія зосередила в Курській області близько 50 тисяч військових, більшість з яких належать до підрозділів морської піхоти та повітряно-десантних військ. Про це заявив командувача Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенанта Олександра Павлюка інтерв’ю "Укрінформу".

За словами командувача, перед початком проведення операції у Курській області Росія утримувала там угрупування чисельністю до 4 тисяч осіб, серед яких близько половина були військові строкової служби.

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Після проведення наступальної операції Росія почала збільшувати кількість військових у регіоні, перекидаючи підрозділи та частини з інших напрямків і оперативних резервів. Сьогодні ж на Курському напрямку нараховується близько 50 тисяч російських солдатів, також ще 1 дивізію ворог готує, щоб перекинути на лінію зіткнення.

"З метою виконання поставленого завдання щодо найшвидшого повернення контролю над територією Курської області здійснюється переміщення ще однієї дивізії, а саме 76 ДШД у складі трьох полків загальною чисельністю близько 7,5 тисячі осіб", - додав Павлюк.

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Рішення про проведення наступальної операції на випередження з перенесенням бойових дій на територію противника в Курській області було ухвалено в травні 2024 року. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що рішення ухвалили після того, як розвідка підтвердила задум ворога щодо наступу на Сумському напрямку з Курської області для створення так званої "буферної зони" на півночі України.

Як писав Главред, Путін у спробі відбити Курську область у ЗСУ направив 50 тисяч російських і північнокорейських солдатів. Союзники НАТО вважають, що російський диктатор сподівається повернути території до інавгурації Трампа.

Нагадаємо, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан повідомляв, що українські захисники можуть відійти з Курської області лише в разі збільшення сил росіян. Експерт наголосив, поки що відхід ЗСУ на українську територію не розглядається.

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Хто такий Олександр Павлюк? Олекса́ндр Олексі́йович Павлю́к (нар. 20 серпня 1970, м. Новоград-Волинський, нині Звягель) — генерал-лейтенант Збройних сил України, командувач Сухопутних військ (з 2024). Член Ставки Верховного Головнокомандувача з 2023 року, пише Вікіпедія. Перший заступник Міністра оборони України (2023—2024), командувач Операції об'єднаних сил (2021—2022). У 2022 році отримав звання "Герой України". На посаді командувача ООС він керував обороною на сході України, зокрема, військові частини Об'єднаних сил ЗСУ втримували Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Попасну та інші міста Донецької та Луганської областей. Маріуполь, заблокований військами РФ, продовжував оборонятися, незважаючи на постійні обстріли. 15 березня 2022 року знятий з посади командувача ООС і призначений головою Київської ОВА. Саме Олександру Павлюку доручена організація оборони та забезпечення столиці України — міста Києва. Станом на початок квітня 2022 року спільними зусиллями підрозділів, задіяних в обороні міста, противника вдалося відтіснити від Києва на декілька десятків кілометрів на всіх напрямках.

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