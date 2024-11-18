Космічний наліт на позиції: ЗСУ розгромили та взяли в полон ворога на Курщині

Українські військові завдають окупаційним військам відчутних втрат в Курській області.

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ССО на Курщині досягнули певних успіхів / колаж: Главред, фото: 33 окрема механізована бригада, росЗМІ

Про що йдеться:

ССО на Курщині завдали втрат ворогу та поповнили обмінний фонд

В Курській області армія РФ рівняє з землею власну територію

Оператори ССО ЗС України успішно "налетіли" на позиції противника на Курському напрямку та завдали ворогові втрат в особовому складі.

Відповідне відео опублікували на каналі Сил спеціальних операцій.

відео дня

За повідомленням ССО ЗСУ, трьох окупантів вдалося ліквідувати, ще двох росіян взяли в полон.

"Наліт на позиції росіян: оператори ССО знищили живу силу противника під час операції в тилу ворога на Курщині. Воїни Сил спеціальних операцій ЗСУ в результаті успішних прямих дій (наліт) на позиції ворога в Курської області ліквідували трьох військовослужбовців РФ. Ще двох окупантів узяли в полон", - пишуть під відео.

Водночас, як розповіли в Генштабі, операція в Курській області триває.

"Авіація РФ продовжує рівняти з землею свої села та міста. За минулу добу російські літаки завдали 26 авіаударів 33 КАБами по власній території", - розповів Генштаб про ситуацію на Курщині.

Окрім цього, українські військові завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

"Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1560 осіб. Також українські воїни знешкодили 15 танків, 38 бойових броньованих машин, 30 артилерійських систем, 99 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 112 ракет, 107 автомобілів та 2 одиниці спеціальної техніки", - підсумували в Генштабі.

Ситуація на Курщині - що відомо

Як повідомляв Главред, нещодавно сапери ЗСУ завдали колосальних втрат РФ у штурмі на Курщині. Успіхів вдалось досягнути завдяки мінним полям.

Своєю чергою розвідка Естонії озвучила плани РФ. За їхніми даними, агресори готують контрнаступ на Курщині.

За даними The Washington Post, Путін вирішив посилити контроль над частиною Курської області. Таким чином диктатор може розглядати варіант переговорів з майбутньою адміністрацією Трампа.

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Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів. Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

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