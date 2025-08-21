Футболіст київського "Динамо" Максим Брагару вперше став батьком: перші фото

Коротко:
Український футболіст, півзахисник київського "Динамо" Максим Брагару вперше став батьком.
Про це щасливий батько повідомив на своїй сторінці в Instagram.
19 серпня він розповів про те, що у нього народився син. "Дмитро Максимович Брагару", - написав спортсмен.
Про персону: Максим Брагару
Максим Брагару - український футболіст, півзахисник київського "Динамо". За підсумками сезону 2020/21 "Чорноморець" домігся повернення до Прем'єр-ліги, а керівництво клубу перед стартом нового сезону уклало з півзахисником новий контракт. Уперше в Прем'єр-лізі України Максим Брагару зіграв 25 липня 2021 року в поєдинку проти чернігівської "Десни".
