Футболіст київського "Динамо" Максим Брагару вперше став батьком: перші фото

Олена Кюпелі
21 серпня 2025, 23:57
7
Максим Брагару повідомив про те, що став мамою хлопчика, якого назвав Дмитро.
Футболіст київського Динамо став батьком
Футболіст київського Динамо став батьком / Колаж Главред, фото Instagram/bragaru_45

Коротко:

  • Про що повідомив Максим Брагару
  • Що він написав у своїх соцмережах

Український футболіст, півзахисник київського "Динамо" Максим Брагару вперше став батьком.

Про це щасливий батько повідомив на своїй сторінці в Instagram.

відео дня
Максим Брагару повідомив про народження сина
Максим Брагару повідомив про народження сина / Фото Instagram/ bragaru_45

19 серпня він розповів про те, що у нього народився син. "Дмитро Максимович Брагару", - написав спортсмен.

Максим Брагару повідомив про народження сина
Максим Брагару повідомив про народження сина / Фото Instagram/ bragaru_45
Максим Брагару повідомив про народження сина
Максим Брагару повідомив про народження сина / Фото Instagram/ bragaru_45

Про персону: Максим Брагару

Максим Брагару - український футболіст, півзахисник київського "Динамо". За підсумками сезону 2020/21 "Чорноморець" домігся повернення до Прем'єр-ліги, а керівництво клубу перед стартом нового сезону уклало з півзахисником новий контракт. Уперше в Прем'єр-лізі України Максим Брагару зіграв 25 липня 2021 року в поєдинку проти чернігівської "Десни".

