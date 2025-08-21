Рус
"Програємо війну": експерт розкрив найгірший сценарій і назвав головну помилку

Олексій Тесля
21 серпня 2025, 22:19
231
Європейці повинні забезпечувати Україну фінансово і мати юридичну можливість закуповувати американське озброєння, впевнений Володимир Горбач.
Володимир Зеленський, Дональд Трамп
Володимир Зеленський провів переговори з Дональдом Трампом / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua

Важливе із заяв Горбача:

  • Європейці повинні забезпечувати Україну фінансово і мати можливість закуповувати американське озброєння
  • перемога України полягає у виснаженні Росії

Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач заявив про те, що керівництву України потрібно маневрувати в діалозі з президентом США Дональдом Трампом.

"Не піддаватися на його прямий тиск, але й не провокувати посилення цього тиску. Наш головний ресурс - підтримка Європи, якщо вона не посвариться з нами або з Трампом", - підкреслив він у коментарі Главреду.

Експерт говорить про те, що європейці повинні забезпечувати Україну фінансово і мати юридичну можливість закуповувати американське озброєння, що вигравати час.

"Наша перемога полягає у виснаженні Росії. Ми не знаємо, коли настане точка її неповернення, але відмовлятися від цієї стратегії не можемо, інакше виснажимося самі і програємо війну. Нам поки що не залишають варіанту "просто припинення вогню" без угоди. Нам нав'язують саме угоду про капітуляцію. Найкращий для нас вихід - це вийти з війни через її загасання, але без підпорядкування Росії", - переконаний він.

Співрозмовник також зазначив, що для РФ перемога - це підпорядкування України собі. Війна для них - спосіб нав'язати свою політичну волю.

"Якщо ми збережемо суверенітет хоча б на більшій частині території, збережемо юридичну незалежність і свободу дій на міжнародній арені, а також перспективу інтеграції у воєнно-політичні союзи, економічний розвиток і торгівлю, - тоді ми вистоїмо. Тоді історія може назвати нас переможцями, або принаймні - непереможеними", - додав Горбач.

Путін принижує Трампа: думка експерта

Ракети і безпілотники знову обрушилися на мирні українські міста. По суті, Путін відкрито і демонстративно поставив Трампа в принизливе становище. Чому він зробив це саме зараз - залишається загадкою. У його мотивах важко розібратися. Проте факт очевидний.

Не минуло й тижня з моменту "тріумфу" - червоної доріжки і сцен з американськими солдатами, що стоять на колінах. А вже сьогодні Путін перекреслив усе, на що розраховував Трамп і що він вважав своїм успіхом.

Таку думку висловив український інвестиційний банкір, фінансовий аналітик і публіцист Сергій Фурса.

Раніше Трамп заявив, на який крок він не піде проти РФ. Трамп оцінив переговори з Путіним як позитивні, тому він поки що хоче відкласти введення більш жорстких обмежень для РФ.

Як повідомляв Главред, раніше Трамп прокоментував зустріч із Путіним. Американський лідер зробив заяву за підсумками саміту на Алясці.

Нагадаємо, раніше дочка Келлога розкритикувала почесті для Путіна на Алясці. Дочка Кіта Келлога вважає "жахливим рішенням" те, що доріжку перед диктатором розстеляли саме військові у формі.

Про персону: Володимир Горбач

Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, політичний аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України.

Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі — виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

Володимир Горбач війна Росії та України





Може бути важчою за людину: в Україні живе гігантська та загадкова рибаВідео

14:40

Нереально: зірка "Жіночого кварталу" розповіла, як війна вплинула на гумор

14:31

Серйозний удар по логістиці окупантів у Криму: ЗСУ здійснили спецоперацію в Джанкої

