"Програємо війну": експерт розкрив найгірший сценарій і назвав головну помилку

Європейці повинні забезпечувати Україну фінансово і мати юридичну можливість закуповувати американське озброєння, впевнений Володимир Горбач.

Володимир Зеленський провів переговори з Дональдом Трампом

Важливе із заяв Горбача:

Європейці повинні забезпечувати Україну фінансово і мати можливість закуповувати американське озброєння

перемога України полягає у виснаженні Росії

Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач заявив про те, що керівництву України потрібно маневрувати в діалозі з президентом США Дональдом Трампом.

"Не піддаватися на його прямий тиск, але й не провокувати посилення цього тиску. Наш головний ресурс - підтримка Європи, якщо вона не посвариться з нами або з Трампом", - підкреслив він у коментарі Главреду.

Експерт говорить про те, що європейці повинні забезпечувати Україну фінансово і мати юридичну можливість закуповувати американське озброєння, що вигравати час.

"Наша перемога полягає у виснаженні Росії. Ми не знаємо, коли настане точка її неповернення, але відмовлятися від цієї стратегії не можемо, інакше виснажимося самі і програємо війну. Нам поки що не залишають варіанту "просто припинення вогню" без угоди. Нам нав'язують саме угоду про капітуляцію. Найкращий для нас вихід - це вийти з війни через її загасання, але без підпорядкування Росії", - переконаний він.

Співрозмовник також зазначив, що для РФ перемога - це підпорядкування України собі. Війна для них - спосіб нав'язати свою політичну волю.

"Якщо ми збережемо суверенітет хоча б на більшій частині території, збережемо юридичну незалежність і свободу дій на міжнародній арені, а також перспективу інтеграції у воєнно-політичні союзи, економічний розвиток і торгівлю, - тоді ми вистоїмо. Тоді історія може назвати нас переможцями, або принаймні - непереможеними", - додав Горбач.

Путін принижує Трампа: думка експерта

Ракети і безпілотники знову обрушилися на мирні українські міста. По суті, Путін відкрито і демонстративно поставив Трампа в принизливе становище. Чому він зробив це саме зараз - залишається загадкою. У його мотивах важко розібратися. Проте факт очевидний.

Не минуло й тижня з моменту "тріумфу" - червоної доріжки і сцен з американськими солдатами, що стоять на колінах. А вже сьогодні Путін перекреслив усе, на що розраховував Трамп і що він вважав своїм успіхом.

Таку думку висловив український інвестиційний банкір, фінансовий аналітик і публіцист Сергій Фурса.

Про персону: Володимир Горбач Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, політичний аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України. Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі — виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

