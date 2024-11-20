Удари ATACMS по цілях у РФ: названо військові 'мішені' для ЗСУ

Валерій Рябих прокоментував дозвіл на застосування далекобійних ракет.

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ЗСУ битимуть ATACMS по цілях у РФ

Під удар потраплять військові цілі в Курській області

Військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих прокоментував дозвіл на застосування далекобійних ракет для ударів по цілях у РФ.

Цілями ЗСУ для ударів ракетами ATACMS на території Росії стане насамперед військова інфраструктура, заявив він в ефірі Сurrenttime.

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На думку військового експерта, цілями для ударів далекобійними ракетами ЗСУ можуть стати військові об'єкти в Курській області.

"Якщо говорити про Курську область, то це, звісно, удари на оперативну глибину, для того щоб забезпечити знищення логістичних шляхів постачання військ, які там можуть вести бойові дії, склади оперативного рівня та інші об'єкти", - зазначив Рябих.

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Раніше високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель підтвердив надання Україні дозволу на удари далекобійними ракетами від США по країні-агресору Росії.

"Адміністрація Байдена дозволила застосування своєї на відстань до 300 кілометрів углиб російської території", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, які об'єкти в РФ можуть знищити ATACMS. Удари далекобійними ракетами можуть змінити хід бойових дій.

Як повідомляв Главред, Париж і Лондон планують передачу далекобійних ракет Києву. Лондон має більше крилатих ракет SCАLP/Storm Shadow, ніж Париж.

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Хто такий Валерій Рябих? Валерій Рябих - директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, редактор спеціалізованого інформаційного Інтернет-порталу Defence-UA.com. Інженер-механік, магістр міжнародного права, пише DE.

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