Ситуація на фронті може змінитися негайно, потрібне одне рішення США - WSJ

Українські військові потребують дозволу бити по території РФ американською зброєю.

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США можуть негайно змінити ситуацію на фронті / Колаж: Главред, фото: УНІАН, US Army

Ситуація на Харківському напрямку може різко змінитися. Зробити це можуть США лише одним рішенням. Про це заявив аналітик американського Інституту вивчення війни Джордж Баррос, повідомляє The Wall Street Journal.

Йдеться про дозвіл українській армії бити американською зброєю по території Росії.

"Українці не можуть протистояти росіянам, поки ті не перетнуть міжнародний кордон", - каже Баррос. відео дня

Він переконаний, що ситуація на полі бою зміниться "негайно", щойно ЗСУ почнуть бити американською зброєю по території РФ. Це завадить окупантам перекидати техніку до українського кордону.

Військова допомога Україні - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що США передадуть Україні новий пакет допомоги, щоб допомогти ЗСУ. Сполучені Штати Америки готують до відправки в Україну нову партію зброї та військової техніки. Жан-П'єр не уточнила, що саме увійде до нового пакета. Однак за її словами, США намагаються надати допомогу ЗСУ в районі Харкова, оскільки там "українські сили ведуть запеклі бої".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Макрон і Зеленський обговорили допомогу ЗСУ. Макрон і Зеленський обговорили наступ РФ і допомогу ЗСУ.

10 травня стало відомо, що США виділили Україні новий пакет військової допомоги. Його розмір становить 400 мільйонів доларів, повідомили в Пентагоні.

Радник Білого дому Джон Кірбі заявив, що Міністерство оборони США вже поставило на передові позиції ЗСУ в Україні частину озброєнь із попереднього пакета військової підтримки і зараз активно працює над доставкою решти озброєння і техніки, зокрема з нового пакета допомоги.

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