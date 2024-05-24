'Трамп прикидається, він не любить Путіна': експосол США здивував заявою

Колишній посол США переконаний, що Трамп лише вдає, що хоче припинити військову допомогу Україні.

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Експосол США заявив, що Трамп не любить Путіна / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Колишній президент США Дональд Трамп "взагалі не любить Путіна". Про це заявив колишній посол США у Євросоюзі Гордон Сондленд, повідомляє Newsweek.

Посол запевняє, що Трамп лише публічно робить компліменти російському диктатору, хоча ставиться однаково до всіх авторитарних світових лідерів. Сондленд переконаний, що експрезидент США лише "прикидається", говорячи про припинення військової допомоги Україні.

"Трамп узагалі не любить Путіна. Зовсім, - сказав Сондленд. - Він підтримує Україну. Він повністю розуміє ставки. Я дійсно в це вірю... Але він прикидається, щоб зберегти єдність своєї бази доти, доки він не пройде вибори", - каже колишній посол. відео дня

Експосол навіть не виключає, що у випадку повернення до Білого дому Трамп "збільшить постачання зброї" Україні, щоб змусити РФ припинити війну.

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Раніше Трамп вирізнявся відносно суперечливою позицією та висловлюваннями щодо України. Нагадаємо, на політичному мітингу в аеропорту Дейтона, ймовірний кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп назвав президента України "видатним продавцем" і заявив, що Володимир Зеленський краще вміє залучати інвестиції, ніж він сам.

Також Трамп висловив невдоволення НАТО, оскільки він недостатньо задовольняє військові потреби України. У соцмережі Truth Social він обурився тим, що Сполучені Штати допомагають Україні більш ніж на 100 мільярдів доларів більше, ніж НАТО.

Окрім цього, видання The Washington Post розкрило деталі мирного плану Дональда Трампа. За версією американського політика, Київ має віддати країні-агресору окуповані Крим і Донбас.

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