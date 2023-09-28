Ситуація на фронті: хороші новини поки що рано оголошувати, ми працюємо - ЗСУ

Упродовж двох останніх днів на Таврійському напрямку російські окупанти понесли шалені втрати.

https://glavred.net/ukraine/situaciya-na-fronte-horoshie-novosti-poka-rano-obyavlyat-my-rabotaem-vsu-10504348.html Посилання скопійоване

У ЗСУ розповіли про ситуацію на фронті / Колаж: Главред, фото: 14 ОМБр Романа Великого

Анонсовані командувачем оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", бригадним генералом Олександром Тарнавським "хороші новини" з фронту ще рано оголошувати, оскільки Сили оборони продовжують активну роботу. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

Так, у повідомленні від 27 вересня бригадний генерал Тарнавський відзначив, що на Таврійському напрямку спостерігаються значні досягнення. Тоді він анонсував "гарні новини".

Журналіст попросив Штупуна роз'яснити, чи можуть ЗСУ вже розкрити деталі щодо обговорюваної теми.

відео дня

"Ні, наразі не будемо озвучувати, ще зарано. Але ми працюємо", - відповів речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Штупун розповів, що в районі Авдіївки росіяни сьогодні тричі безуспішно намагались відновити втрачене положення.

Водночас на Мар’їнському напрямку протягом останньої доби російські загарбники вдавались до 13 неуспішних атак, і сьогодні вони спробували ще шість разів витіснити українські військові підрозділи із їхніх оборонних позицій.

"Окупанти, як зазвичай, зазнали втрат та відійшли", - поінформував Штупун.

Він також зазначив, що на Мелітопольському напрямку триває операція з наступу військ Збройних сил України. Наші захисники завдають російським загарбникам і закріплюються на займаних рубежах.

Упродовж двох останніх днів на Таврійському напрямку російські окупанти понесли втрати, які складалися з 11 складів боєприпасів, 316 осіб та 90 одиниць військової техніки, додав речник ЗСУ.

Контрнаступ Збройних сил України

Нещодавно президент України Володимир Зеленський відповів на запитання журналістів про те, чи можливий до кінця поточного року великий прорив у контрнаступі українських військових. Він сказав: "Думаю, насправді, ніхто не знає". У той же час український президент висловив впевненість, що захисники України матимуть більше успіху не полі бою.

Як зазначив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, контрнаступ ЗСУ йде успішно, Україна готується до боротьби за повернення Криму. Водночас він підкреслив, що Україні для продовження війни потрібні винищувачі F-16 і ракети дальнього радіусу дії.

Колишній директор ЦРУ Девід Петреус підкреслив, що контрнаступ Збройних сил України надзвичайно складний, адже росіяни спорудили міцну оборону. До того ж мінні поля простягаються значно глибше, ніж очікувалося. Перед ЗСУ стоїть завдання найскладніше з усього, що було з часів Другої світової, каже Петреус.

Вас може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.