"Перед Україною стоїть найскладніше завдання": ексглава ЦРУ оцінив контрнаступ ЗСУ

Перед ЗСУ стоїть завдання найскладніше з усього, що було з часів Другої світової, каже Девід Петреус.

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Ексглава ЦРУ оцінив контрнаступ ЗСУ / Колаж: Главред, фото: 1 ОБрСПН імені Івана Богуна, 28-а ОМБр імені Лицарів Зимового Походу

Контрнаступ Збройних сил України надзвичайно складний, адже росіяни спорудили міцну оборону. До того ж мінні поля простягаються значно глибше, ніж очікувалося. Про це заявив колишній директор ЦРУ Девід Петреус в інтерв'ю DW.

"Українські військові адаптувалися й змінили свої плани протягом останніх трьох місяців. На мою думку, вони вражаюче з цим впоралися й нині накопичують здобутки, надто в центральному запорізькому регіоні, в районі Роботиного", - підкреслив Петреус.

Він зауважив, що ЗСУ прорвали першу лінію оборони, дійшли до другої. А кожна з таких ліній включає протитанкові рови, великі мінні поля, інші перешкоди, "зуби дракона", окопи з російськими солдатами. І на додачу до цього – російські дрони, які визначають позиції українських військових і координують артилерійський і ракетний вогонь по них.

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"Перед українськими військовими стоїть дуже складне завдання, найскладніше, що я міг би згадати з часів Другої світової війни, і набагато складніше, ніж у двох війнах (в Іраку та Афганістані – ред.), у яких я мав честь бути командувачем. Думаю, українці чудово справляються", - сказав ексглава ЦРУ.

Петреус не знає, "коли росіяни посиплються", і українці зможуть дійти "принаймні до точки, з якої буде можливість добивати до важливої лінії комунікацій уздовж південно-східного узбережжя України".

"Якщо вдасться досягти такої точки та пошкодити чи знищити логістичні можливості росіян підтримувати свої сили на півдні, це вже буде значним досягненням українських військових", - вважає ветеран.

Контрнаступ Збройних сил України

Як повідомляв Главред, ЗСУ наступають на півдні й прорвали оборону росіян. Речник Генштабу Павло Ковальчук повідомив, що підрозділи ЗСУ просунулися на півдні від звільненого Роботиного в Запорізькій області.

Окрім того, Центр національного спротиву повідомив, що окупанти готуються до втечі з Запорізької області. Загарбники грабують підприємства й вивозять обладнання у невідомому напрямку. Окупанти у Токмаці розробили план вивозу також інших матеріальних цінностей.

Голова Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила, що ЗСУ переправилися через Дніпро і закріплюються на Лівобережжі Херсонщини. Водночас вона підкреслила, що розвиток подій вимагає інформаційної тиші.

Окрім того, ЗСУ пішли вперед під Бахмутом і "перемололи" сотні росіян. Як зазначив начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш, українські захисники провели успішні дії в напрямку Кліщіївки, Предтечино, Андріївки, Курдюмівки і Дачного. З боями росіяни відступають, проте жорсткі зіткнення тривають.

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