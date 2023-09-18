Контрнаступ йде успішно, готуємося до боротьби за повернення Криму - Подоляк

Україні для продовження війни потрібні винищувачі F-16 і ракети дальнього радіусу дії, сказав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

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Армія України захопила ініціативу на полі бою - Подоляк / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, 33-тя ОМБр

Збройні сили України проводять успішний контрнаступ, мають ініціативу на полі бою та прорвали першу лінію "оборони" російських окупантів. Директор Кремля Володимир Путін вже говорить не про наступ, а про відбиття українських атак. Київ готується до боротьби за звільнення захопленого агресором Росією Криму. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

В інтерв'ю CNN він розповів про те, що ЗСУ успішно контрнаступають – перша лінія ворожої "оборони" прорвана, а той же Путін говорить лише про оборонні дії окупантів РФ.

"Ініціатива повністю за Україною.... Навіть російські офіційні особи, такі як Путін, кажуть, що вони відбивають наступальні операції України. Вони не говорять про свій контрнаступ, вони говорять тільки про оборонну війну Росії", - зазначив Подоляк. відео дня

Також Михайло Подоляк підкреслив, що Україна готується до боротьби за звільнення окупованого Криму і потребує боєприпасів, західних винищувачів F-16 і далекобійних ракет, щоб завдавати ударів по тилових позиціях армії РФ на захоплених територіях.

Контрнаступ ЗСУ

Президент Володимир Зеленський заявив, що армія України повинна поступово наступати, щоб не давати перепочинку російським окупантам. За словами гаранта, ситуація складна, проте українські війська володіють ініціативою на полі бою.

ЗСУ можуть встигнути розірвати "суходільний коридор" між РФ і Кримом до зими, вважає начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. Згідно з оцінкою Буданова, російська армія в розпачі через брак резервів і військової техніки.

Росія відводить військові кораблі від Криму, розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук. За його словами, ворог припускає нові атаки по суднах з повітря і намагається врятувати флот.

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